Milujeme mama hotel a nie sú to iba domnienky.

Dáta a štatistiky jasne ukazujú, že mladí Slováci sa osamostatňujú neskôr ako ich rovesníci v ostatných krajinách EÚ, čo môže byť spôsobené rôznymi faktormi, ako je dostupnosť bývania, ekonomické podmienky a sociálne zvyklosti.

Podľa dostupných štatistík Eurostatu sa mladí Slováci od rodičov v roku 2021 sťahovali v priemere vo veku 30,9 roka. Európsky priemer bol v tom čase výrazne nižší, ženy opúšťali rodičov vo veku 25,5 roka a muži vo veku 27,4 roka.

Novšie dáta ukazujú, že sa priemerný vek dospelých ľudí bývajúcich s rodičmi stále zvyšuje. Na chvoste rebríčka za Slovenskom ostali už iba Chorváti. O tom, prečo je tomu tak, sme sa rozprávali so psychológmi aj Slovákmi, ktorí sa v tejto situácii nachádzali.

Mladí ľudia majú omnoho viac študijných aj kariérnych možností, spoločnosť už nebazíruje na nevyhnutnom vstupovaní do manželstva a zakladaní rodín v skorom veku. Obrovský vplyv na život mladých majú samozrejme aj technológie.

„Vnímam, že spoločnosť sa za posledné roky výrazne ‚zjemnila‘ a začala viac akceptovať individuálne rozhodnutia človeka. Mladí ľudia majú dnes omnoho viac možností pre dlhšie štúdium či cestovanie, čo oproti minulosti začalo byť prioritnejšie pre osobný rozvoj, ako vlastné bývanie po dosiahnutí 18 rokov,“ myslí si psychologička Vincencia Karičková.

Podľa psychológa a špeciálneho pedagóga Viktora Križa platí, že okolnosti v súčasnosti sú oveľa nepriaznivejšie pre nezávislosť ako bolo v minulosti. „Často vyrastáme bez plnohodnotných vzťahov, zážitkov s prírodou, ktorá učí aj odvahe, nemáme príležitosti na sociálne učenie vplyvom digitálnych technológií a samote v technokratickom svete“ hovorí .

Jana bývala s rodičmi do svojich 32 rokov. Hlavným dôvodom, prečo sa neosamostatnila skôr, boli peniaze. „Nájom bol drahý a radšej som si spolu s partnerom našetrila na byt, aby sme nemuseli brať plnú hypotéku,“ vysvetľuje.

Aktuálna situácia s bývaním je podľa nej pre mladých veľmi náročná. „Je ťažké osamostatniť sa v dnešnej dobe. Nehovorím, že v minulosti nebolo, no všetko bolo prispôsobené platom a človek si to mohol ako-tak dovoliť. Dnes sa mladí boja nájmu aj kúpy bytu,“ myslí si Jana.

Astronomické ceny nehnuteľností a rastúce úrokové sadzby hypoték

Hlavným problémom sú podľa nej astronomické ceny nehnuteľností, rastúce úrokové sadzby hypoték a tiež strach mladých zo zodpovednosti, ktorý im bráni v osamostatnení sa. „Pred dvoma rokmi to boli 2 %, teraz sú to už 4 %, čo je výrazný rozdiel, a o pár rokov sa to opäť zmení. Najväčšou prekážkou je strach urobiť tento krok, prevziať zodpovednosť a obavy, či to finančne zvládnu,“ vysvetľuje svoj pohľad na vec.

Podľa Jany je výhodou bývania s rodičmi istota strechy nad hlavou. Bezproblémové spoločné bývanie jej uľahčovali vzájomné dobré vzťahy, časom si však aj ona začala uvedomovať stratu súkromia. „Ja si s rodičmi dobre rozumiem, takže sa mi s nimi bývalo dobre, ale časom som už jednoducho chcela mať viac súkromia, nebyť stále pod kontrolou a mať väčšiu slobodu,“ opísala obdobie, kedy začala uvažovať o presťahovaní.

S partnerom rodičovské domácnosti striedali

V tom čase už navyše mala partnera, s ktorým sa striedali u jeho a jej rodičov. „Raz sme boli u nich, raz u nás. On mal svoju izbu, ale keď sme boli u nás, spali sme v obývačke.“ Od rodičov sa presťahovala pred dva a pol rokmi a ako teraz hovorí, zmena jej pomohla viac dospieť a zároveň utužila vzťahy medzi ňou, jej rodičmi a sestrou.