Začiatok apríla prinesie ďalší veľký bojový turnaj. Organizácia Oktagon MMA usporiada v Dortmunde podujatie, ktoré priláka množstvo medzinárodných súbojov. A samozrejme nebude chýbať ani české zastúpenie.

V sobotu 5. apríla čaká fanúšikov a fanúšičky MMA očakávaný galavečer Oktagonu s poradovým číslom 69. Potvrdených je 11 zápasov, v ktorých sa predstavia hviezdy organizácie, mladé talenty a veteráni UFC. Prinášame ti prehľad toho najlepšieho, čo podujatie ponúkne.

Neporazený supertalent

Vrcholom večera bude súboj dvoch popredných mien nemeckej scény. Do akcie sa totiž vracia milovník prestreliek Deniz „El Pistolero“ Ilbay, ktorý má na konte tri tvrdé ukončenia v rade. Teraz ho však čaká veľká výzva. Stretne sa s Maxom „Stiflerom“ Holzerom, ktorý v desiatich zápasoch ešte nebol porazený. Navyše, drvivú väčšinu svojich súperov ukončil pred limitom.

Hoci má Holzer len 23 rokov, vďaka svojmu talentu a obdivuhodným výkonom je už teraz jednou z najrýchlejšie stúpajúcich hviezd organizácie. Teraz sa ukáže, či svoju pozíciu favorita potvrdí.

Zdroj: OKTAGON MMA

Zaujímavým spestrením bude zápas nemeckého influencera, ktorý si hovorí Flying Uwe. Okrem iného vytvára obsah o zdravom životnom štýle a na YouTube má viac ako milión odberateľov. Bojovať bude proti kulturistovi a TikTokerovi menom Ediz Tasci. V tomto prípade bude teda zaujímavé sledovať, ako sa obaja vysporiadajú s atmosférou v aréne a tlakom publika, ktorý nováčikovia v klietke nemusia zvládnuť.

Veteráni UFC a česká hviezda

Na podujatí nebudú chýbať ani veteráni UFC. Jedným z nich je Khalid Taha, ktorý zbieral skúsenosti aj v japonskom Rizine a na svojom konte má 10 KO/TKO. Jeho súperom bude Jose Zarauz, ktorý má na svojom konte už úctyhodných 37 zápasov. Väčšie skúsenosti budú na strane Zarauza, ale Taha je stále favoritom, keďže na papieri čelil ťažším súperom.

Jedným z hlavných vrcholov turnaja - aspoň pre českých divákov - bude zápas bývalej bojovníčky UFC a pravdepodobne najúspešnejšej českej bojovníčky Lucie Pudilovej. Domáca legenda naposledy padla v boji o titul, a ak sa chce opäť prebojovať k opasku, nesmie teraz zaváhať. V klietke si zmeria sily s Američankou Brittney Cloudyovou, ktorá si hovorí „Tichá búrka“. Uvidíme teda, ktorá z oboch protagonistiek v zápase dominuje.

Zdroj: OKTAGON MMA

Atraktívnu šou sľubuje aj súboj Joricka Montagnaca s Fredericom Vosgrönom. Prvý menovaný je v oktagone už známou tvárou. Na pôde organizácie prehral len raz a pripísal si päť víťazstiev. Naproti tomu Vosgröne bude pre organizáciu debutovať a bude to len jeho štvrtý profesionálny zápas. Na svojom konte má zatiaľ tri víťazstvá, pričom jedného zo svojich súperov ukončil len za 16 sekúnd.

Karta však ešte zďaleka nie je uzavretá. Zárukou vzrušujúcich zápasov je aj Aaron Aby, bojovník s veľkým životným príbehom. Aby strávil veľkú časť svojho života v nemocnici, kde bojoval s cystickou fibrózou a dokonca prekonal aj rakovinu. Potom sa vrátil k tomu, čo miluje najviac - k športu. Jeho snom je získať svetový titul v Oktagone, čo sa mu zatiaľ nepodarilo. Teraz sa mu do cesty postaví Mohammed Walid, ktorý slávil všetkých sedem svojich víťazstiev pred limitom. Dokáže sa Aby priblížiť k ďalšej šanci získať majstrovský opasok? To sa dozvieme už čoskoro.

Zdroj: OKTAGON MMA

A čo ďalšie ponúkne turnaj? Tešiť sa môžeš napríklad na duel medzi neporazeným Nemcom Ďuricom a obávaným Srbom Bogdanovičom. Do akcie sa vráti aj slovenský favorit a zverenec Attilu Végha Karol Ryšavý. Svoje povestné granáty bude rozdávať český bitkár David Hošek. Do klietky sa postaví poľský knokautér Skrzypek proti Nemcovi Grabinskému so sériou šiestich víťazstiev v rade. Kartu zápasov si môžete pozrieť nižšie.

A nezabudni, už o pár týždňov, konkrétne 26. apríla, organizácia vôbec po prvýkrát zavíta do Karlových Varov, kde okrem súboja o titul v bantamovej váhe uvidíme aj mená ako Samuel Krištofič, Dominik Humburger a Vlasto Čepo.

Zobraziť príspevok na Instagrame A post shared by OKTAGON MMA (@oktagonmma)