Amber Ford opísala život s neznesiteľnou úzkosťou, s ktorou sa zobúdza každý jeden deň.

31-ročná žena, ktorá neustále premýšľa, či „dnes zomrie“, prehovorila o svojich prvých symptómoch predtým, než spoznala svoju diagnózu.

Amber Ford zo Škótska svoje problémy so zdravím po prvý raz spozorovala v roku 2018, no to, čo ich skutočne spôsobovalo, odhalilo až vyšetrenie magnetickou rezonanciou v apríli 2024. Šesť rokov čakania na diagnózu ju poriadne vyčerpávalo.

Pôvodne sa obávala, že môže mať rakovinu hrdla, no CT vyšetrenie ukázalo tieň v jej mozgu. Amber tak podstúpila magnetickú rezonanciu, ktorá odhalila až tri aneuryzmy.

Aneuryzmy vznikajú vydutím cievy v mozgu – ak prasknú, môže to spôsobiť vážne komplikácie.

Deň čo deň prežíva v strachu

V rozhovore pre PA Real Life Amber opísala, aké myšlienky sprevádzajú jej každodenné fungovanie: „Roztrhnú sa moje aneuryzmy práve dnes? Zomriem dnes?“

Keď sa Amber pozrela späť na prvé náznaky jej choroby, spomenula si na rok 2018, keď sa jedného dňa zobudila a zistila, že jej tvár je celá skrútená. Po náhlej návšteve lekára jej diagnostikovali mumps a Bellovu obrnu, stav, ktorý často spôsobuje dočasnú slabosť jednej strany tváre.

Jej problémy pokračovali

„Odvtedy nič nebolo v poriadku - môj krvný obraz bol zlý, vždy som dostávala infekcie a podobné veci,“ povedala. Ďalšie príznaky sa objavili koncom roka 2020, keď Amber neustále zaspávala v práci, a to dokonca aj vtedy, keď, ako sama hovorí, stála.

„Začala som mať silné bolesti hlavy až do tej miery, že som ňou takmer nemohla hýbať a stále sa mi zdalo, že v miestnosti je príliš veľa svetla,“ povedala. „Bolo mi zle v spánku a budila som sa s dusením, nemohla som dýchať.“

Medzi príznaky patrili tiež poruchy zraku, ako aj strata funkcie nôh pri smiechu a „necharakteristické“ zmeny v správaní. Dokonca aj keď Amber upozornila na svoje príznaky v nemocnici, cítila, že ju nikto neberie vážne.

Amber sa nevzdala

„Dlho som vedela, že so mnou nie je niečo v poriadku, ale bolo mi povedané, že si tieto problémy spôsobujem ja alebo potrebujem psychiatrickú liečbu,“ pokračovala v rozhovore.

Presvedčená, že má rakovinu hrdla, potom využila súkromnú zdravotnú starostlivosť svojej práce, aby získala CT vyšetrenie, ktoré nakoniec odhalilo tieň. MRI potom dokázala, že Amber má v mozgu fenestráciu, kde je jedna tepna rozdelená na dve, potenciálne až tri aneuryzmy.

Teraz čelí ťažkej dileme - buď Amber podstúpi operáciu na prerušenie prívodu krvi do aneuryziem, čo je postup, pri ktorom existuje určité riziko, že sa spustí krvácanie, ktoré spôsobí jej trvalé postihnutie alebo dokonca smrť.

V druhom prípade by Amber nemusela urobiť vôbec nič – potom by však aneuryzmy mohli kedykoľvek prasknúť tak, ako doteraz.

Pri hľadaní riešení našla Amber v USA lekára, ktorý sa špecializuje na zložité a zriedkavé prípady aneuryzmy. Nateraz prišla s nápadom spustiť GoFundMe zbierku, aby zvýšila svoje šance na získanie peňažnej čiastky potrebnej na cestovanie a liečbu.

„Moja diagnóza úplne ovládla celý môj život... Dokonca ani nevychádzam z domu, pretože začínam mať záchvaty paniky,“ priznala. „Naozaj chcem len svoj život späť, chcem mať rodinu a užívať si život.“