Tenisky, v ktorých ovládneš jarnú sezónu. Vyber si zo sviežich vyhotovení známych aj nových modelov

V ponuke online obchodu Queens si na svoje prídu ženy aj muži.

Jar pomaly klope na dvere, čo predstavuje ideálny čas na nákup nových tenisiek v sviežich vyhotoveniach, a to či už farebných alebo materiálových, ak nie si dostatočne odvážny/-á zažiariť naplno.

Nižšie nájdeš zoznam 12 modelov tenisiek od značiek Adidas Originals, Asics, Saucony, Mizuno, Vans a New Balance, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň v najbližších mesiacoch. S čím ich zladíš, necháme na tebe a tvojom vkuse.

V spolupráci s online obchodom Footshop sme si pripravili darček v podobe zľavového kódu REF13QNS, vďaka ktorému ušetríš desiatky eur z každého nákupu. Akcia platí len na nezľavnený tovar.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Adidas Originals Taekwondo Laces – 90 €

Ak hľadáš pohodlnú mestskú obuv s nízkym profilom s cenou do 100 eur, ktorá je aktuálne v trendoch, máme pre teba pripravený zaujímavý tip v podobe modelu Adidas Originals Taekwondo Laces s prešívanou koženou konštrukciou.

Elegantné tenisky sú vyrobené z mäkkej kože s výraznými detailmi prešitia, najmä v oblasti špicu, pričom majú hladkú textilnú podšívku, vďaka čomu je radosť ich nosiť. Stoja na ultra tenkej gumovej podrážke s klinom a na rozdiel od pôvodnej verzie modelu Taekwondo sú vybavené šnúrkami. Jemná farebná schéma umožňuje ľahké kombinovanie v rámci každodenných outfitov – môžeš ich zladiť s džínsami, ale aj sukňou či šatami.

Vans Super Lowpro – 100 €

Pokračujeme úplne horúcou novinkou od značky Vans – modelom s názvom Super Lowpro, ktorý nadväzuje na aktuálny trend nízkoprofilových „flat“ tenisiek z dielní módnych domov.

Silueta, ktorá je k dispozícii v ženskom veľkostnom číslovaní, oživuje dedičstvo nízkych tenisiek, pričom vychádza z elegantných bežeckých línií z 80. rokov s veľmi nízkou podrážkou. Obuv s červeným semišovým zvrškom a bielymi syntetickými prekrytiami je veľmi ľahká a stvorená na pohyb v mestskom prostredí. Ak sa ti fresh model Vans Super Lowpro v červenom vyhotovení páči, priprav si 87 eur.

V cenovej kategórii do 100 eur nás medzi jarnými novinkami oslovil ešte jeden pár tenisiek – Asics Gel-1130, ktorý sme vychválili do nebies už niekoľkokrát predtým.

Model je poctou legendárnej sérii Gel-1000 a má veľmi podobný vzhľad ako Asics Gel-Kayano 14, ktorý stojí približne 160 eur. Vyhotovenie s označením „Desert Red“ spája biely základ z priedušnej sieťoviny s metalickými a farebnými prekrytiami zo syntetiky, aby čo najlepšie zapadli do modernej mestskej estetiky. Samozrejmosťou je patentované odpruženie s tlmením Gel™, vďaka ktorému si užiješ každý krok.

Zaujímavý je tiež sivý variant so semišovými prekrytiami za 123 eur.

Adidas Originals Sambae W – 110 €

Ak si zatiaľ neprišla na chuť nízkoprofilovým modelom tenisiek a uprednostňuješ hrubšiu podrážku, pozri sa na sviežu jarnú verziu modelu Adidas Originals Sambae W v atraktívnej sivo-žltej kombinácii s ružovými šnúrkami.

Tenisky, ktoré vychádzajú z pôvodnej siluety Samba, majú jemný kožený zvršok so semišovými prvkami, najmä v oblasti špicu, syntetickú podšívku a sú postavené na odolnej gumovej podrážke s textúrou.

Adidas Originals Samba OG – 120 €

Ak máš rád/rada klasiku, nasledujúce dva tipy sú stvorené pre teba. V ponuke jarných noviniek nás totiž oslovil model Adidas Originals Samba OG v zaujímavých farebných vyhotoveniach.

Dizajnérsky tím značky zahalil legendárne tenisky, ktoré v posledných sezónach dominovali uliciam v celom svete, do výraznej oranžovej schémy z kombinácie kože a semišu, ktorú doplnil o kontrastné svetlé detaily v podobe charakteristických troch prúžkov, šnúriek, jazyka a vnútornej stielky.

Adidas Originals Gazelle Indoor W – 120 €

Predtým ako si ukážeme druhú verziu modelu Samba OG, tak by sme radi dali do pozornosti aj ďalšie vintage tenisky z produktového portfólia značky Adidas Originals, a to Gazelle Indoor.

Atraktívny model s retro atmosférou, ktorý v minulosti predstavil aj návrhár Alessandro Michele v rámci spolupráce s módnym domom Gucci, získal fresh jarný vzhľad vďaka originálnej kombinácii farieb – jemná žltá, „barbie“ ružová a tmavomodrá spolu na koženom základe a pružnej gumovej podrážke fungujú priam dokonale.

Adidas Originals Samba OG W – 120 €

Ak si čakal/-a na druhú verziu modelu Adidas Originals Samba OG, veríme, že pri pohľade na bielo-sivé vyhotovenie nezostaneš sklamaný/-á.

Dizajnérsky tím značky zahalil obľúbenú siluetu športovej mestskej obuvi do hladkého koženého zvršku v bielej farbe, ktorú doplnil o sivý semišový špic kvôli lepšej odolnosti. Výsledkom sú nadčasové minimalistické tenisky, ktoré využiješ na množstvo spôsobov.

Saucony Progrid Omni 9 – 160 €

Zaujímavou a zároveň minimálne rovnako kvalitnou alternatívou k modelom New Balance 2002 alebo 1906 môžu byť tenisky Saucony Progrid Omni 9, ktoré nie sú opozerané.

Športová obuv s nádychom 90. rokov mala premiéru na pultoch obchodov v roku 2010 a kombinuje ikonické detaily z mnohých modelov Saucony vrátane mriežkového odpruženia, sieťovinového zvršku a kovových detailov. Model Progrid Omni 9 nanovo definuje pohodlie pre moderné dni v mestskom priestore, pričom si stále zachováva ostrú estetiku, vďaka ktorej je nadčasovým teniskovým unikátom.

New Balance 1000 – 170 €

Model New Balance 1000 považujeme za jednu z najlepších teniskových noviniek v roku 2024, pričom dizajnérsky tím značky so sídlom v Bostone pokračuje v predstavovaní fresh vyhotovení svojho archívneho štýlu z 90. rokov.

Tentoraz je v ponuke verzia s podtitulom „Ice Wine“, ktorá veľmi presvedčivo kombinuje odtiene sivej a pastelovú fialovú. Tenisky sú zahalené do zvršku z kože, semišu a textílie, majú mohutnú konštrukciu a stoja na tvarovanej gumovej podrážke s patentovanou technológiou pruženia ABZORB®.

New Balance 9060 – 190 €

Zo širokej ponuky značky New Balance v online obchode Queens vyberáme ešte jednu sezónnu novinku, a to model s označením 9060, ktorý patrí medzi bestsellery.

Farebný variant „Lavender“ prináša pastelový fialový odtieň na semišových paneloch tenisiek s jednoduchým sivým základom, pričom pôsobí veľmi fresh – čo predstavuje ideálnu voľbu na jar.

Mizuno Wave Rider B GTX – 210 €

Neboj sa vyčnievať z radu a obuj si tenisky, ktoré pozná minimum ľudí v uliciach. Model Mizuno Wave Rider B GTX (Gore-Tex®, pozn. redakcie) je krásny a originálny športový kúsok, ktorý vďaka univerzálnej schéme ľahko zladíš so zvyšnou časťou outfitu.

Tenisky z japonských dielní sú na rozhraní technického a bežného sveta, pričom ponúkajú to najlepšie z oboch. Dizajnéri zachovali semišový zvršok v kombinácii so sieťovinou a syntetickým prekrytiami, ktoré dodali obuvi ostrý vzhľad. Skvelo vyzerá tiež podrážka so zvlneným 3D efektom.

Mizuno Wave Prophecy LS – 240 €

Na záver zoznamu sme si odložili skutočnú chuťovku pre teniskových fajnšmekrov – model Mizuno Wave Prophecy LS vo vyhotovení „Agave Green“ s metalickými prvkami.

Futuristickú estetiku obuvi podčiarkujú použité materiály, keď dizajnéri Mizuno použili kombináciu priedušnej sieťoviny a syntetiky. Tmavozelený základ, strieborné prekrytia a hnedá konštrukcia vyzerajú spolu skvelo. Vykroč do vzdialenej budúcnosti v modeli Mizuno Wave Prophecy LS.

