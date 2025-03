Survivor opustila jedna z najvýraznejších hráčok. Nová epizóda priniesla intrigy a prekvapenia

Pozor! Nasledujúci článok obsahuje spoilery. Ak nechceš vedieť, kto opustil ostrov Survivor ako ďalší, nečítaj ďalej.

Najdrsnejšia reality šou Survivor je v plnom prúde. Na ostrove pokračuje boj plný nových spojenectiev, zrád, pádov, úspechov, ale aj prekvapení a intríg.

Na vlastnej koži sa o tom v najnovšom diele presvedčila Samantha. Verila, že má kmeň pod kontrolou a na Domi nastražila pascu. Netušila však, že sa proti nej potichu spájajú jej vlastní spojenci. Po Deny, Anne a Vaškovi sa Samantha stala štvrtou súťažiacou, ktorá opustila ostrov.

Zmeny na ostrove

Nasledujúce dni na ostrove sa niesli v znamení zmien v kmeňových stratégiách, ale aj vo vzťahoch. U Krotiteľov sa Radko a Danni pustili do rozširovania úkrytu kvôli lepšej ochrane.

Domi trápilo odlúčenie od Natalie po zámene kmeňov, zatiaľ čo Kate bola s novou zostavou spokojná, ale priznala, že jej chýba Susan. V opačnom kmeni Fénixov videli Renne a Koťák v niektorých členoch potenciálny zdroj napätia.

Ide najmä o Michala, ktorý nesympatizuje s Romanom. Natalie si tiež všimla nejaké problémy, kým Bára si pochvaľovala väčší pokoj po Samanthinom prechode do konkurenčného kmeňa.

Ivanka prejavila nadšenie a bola rada, že je v kmeni s Davidom, ktorého obdivuje pre jeho fyzickú zdatnosť a všestrannosť. David ju však vníma skôr ako mladšiu sestru a zdôraznil, že sú v Survivore, nie na Love Island.

Vo Phoenixe Matthew navrhol prerozdelenie jedla podľa telesnej hmotnosti, pretože on sám veľmi trpí kvôli kalorickému deficitu. Anet prekvapivo povedala, že Samantha by mala po neúspechu v súťaži odísť. Pred súťažou o kmeňovú imunitu Roman tiež pochválil kmeňovú kuchyňu a prídely jedla, čo Michala veľmi prekvapilo. Koťák naopak poznamenal, že ich kmeň je príliš mierumilovný a stálo by za to trochu rozvíriť vody, keďže aj Samantha sa podľa neho po kmeňovej zámene zmenila z vlka na šteňa.

V súboji vďaka lepšej rovnováhe na kladine uspel tím Fénixov, kým Krotitelia doplatili na Kate, ktorá mala veľké problémy s balansovaním. Samantha po prehre tvrdila, že vzťahy v kmeni boli po zámene harmonické. Danni v následnom súboji získal individuálnu imunitu, čím si zaistil bezpečnosť na nadchádzajúcej Kmeňovej rade.

Zdroj: TV Nova/ propagační materiál

Boje, plány a intrigy

Vo Phoenixe Zuzana a Ivanka plánovali pri najbližšej príležitosti vyradiť Romana alebo Báru, ktoré podľa nich príliš flirtovali s chlapcami v kmeni.

Naopak, u Krotiteľov sa Samantha rozhodla spustiť svoj plán, ktorý zahŕňal vyradenie Domi, ale spôsobom, ktorý by ju neohrozil. Zobrala si teda bokom Naty a Domi a vypracovala plán, ktorý by bol ideálny na vyradenie Kate na kmeňovej rade. Povedali by jej však, že cieľom je v skutočnosti Samantha.

V Krotiteľoch Samantha informovala Kate o dohode o jej vyradení, no Kate sa obrátila na Naty a Domi s plánom, ako Samanthu vyradiť. Pája a Filip súhlasili s rovnakým krokom, pričom Pája chcel uzavrieť dohodu prísahou, čo Filip odmietol. Koťák a Radko sa spoločne dohodli na tajnom odstránení Samanthy.

Na úsvite 20. dňa Samantha verila, že má hlasy proti Domi pod kontrolou. Koťák však potvrdil dohodu s Naty a všetci sa dohodli, že budú Samanthu držať v ilúzii až do poslednej chvíle.

Zdroj: TV Nova/ propagační materiál

Nakoniec Ondrej Novotný vyzval na hlasovanie tím Krotiteľov. V ňom získala Kate tri hlasy, rovnako ako Domi, zatiaľ čo štyri hlasy dostala Samantha, ktorá bola výsledkom hlasovania viditeľne zaskočená.

Pred vyradením ju mohla zachrániť len jej voľba vázy osudu, v ktorej je voda. Nemala však šťastie a vybrala si vázu naplnenú krvou, čo znamená jej koniec v šou.