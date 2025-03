Okrem nich budú aj headlinermi Neil Young či The 1975.

Obľúbený festival sa tento rok opäť vráti na Worthy Farm v Piltone v Somersete. Bude sa konať od 25. do 29. júna. Organizátori zverejnili prvý zoznam mien, pričom interpretov budú postupne zverejňovať počas najbližších mesiacov.

Young už bol potvrdený ako headliner Pyramid Stage (po tom, čo sa pôvodne stiahol kvôli organizačným nezhodám s festivalom), Rod Stewart bol zasa odhalený pre prestížny nedeľný Legend Slot.

V posledných mesiacoch sa najviac skloňovali mená Olivia Rodrigo a The 1975, tie aktuálne potvrdili. Špekulovalo sa aj o Taylor Swift, Stevie Wonderovi a Rihanne, ktoré sa však na zozname účinkujúcich zatiaľ neobjavili.

Medzi ďalšie mená patria Matt Healy, Charli XCX, Biffy Clyreo, The Maccabees, Alanis Morissette, Lucy Dacus, RAYE, Wolf Alice, The Prodigy, Doechii, St. Vincent, Gary Numan, Deftones, Scissor Sisters, The Libertines a Wet Leg.

Na iných miestach počas víkendu vystúpia aj kapely Weezer, AJ Tracey, Future Islands, JADE, TV On The Radio, Self Esteem, CMAT, Blossoms, Jorja Smith a Turnstile. Organizátori však už teraz sľúbili, že mnoho ďalších účinkujúcich a atrakcií ešte len oznámia.