Sova Duo vstala z mŕtvych. „Legendy neumierajú,“ oznámila spoločnosť Duolingo

„Duo je späť,“ uviedli tvorcovia mobilnej hry.

Všetci fanúšikovia ikonickej sovy si konečne vydýchli. Spoločnosť Duolingo pred viac ako dvoma týždňami na sociálnych sieťach oznámila, že jej maskot nás navždy opustil.

Z jej smrti tvorcovia hry obvinili používateľov a používateľky aplikácie, na ktorých čakali nedokončené cvičenia a lekcie. Vyzvala ich, aby si na pamiatku zaplatili prémiovú verziu.

Teraz však smrť, ktorá mala byť dokonca vyšetrovaná, postavila Dua na nohy. „Predstieranie vlastnej smrti bolo testom, ktorým ste všetci prešli," podpichovala sova svojich instagramových sledovateľov.

„Legendy neumierajú," dodala ešte lišiacky. Pod príspevkom sa spustila lavína komentárov. „Myslel som si, že na vzkriesenie počkáš do Veľkej noci," napísal napríklad jeden používateľ. „Kráľ je späť," pridal sa ďalší.

Išlo teda o šikovný marketingový ťah zo strany aplikácie na precvičovanie cudzích jazykov. Ako píše napríklad CBS News: „Celé to mohol byť šikovný trik, ako používateľov aplikácie prinútiť vrátiť sa k učeniu." Duolingo totiž pred niekoľkými týždňami v spomienkovom príspevku uviedlo, že na to, aby sa sova vrátila späť k životu, je potrebných 50 miliárd XP alebo bodov získaných počas učenia. A to sa údajne aj stalo. Ľudia svojím návratom „priviedli sovu späť k životu".