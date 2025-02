Aj tentokrát ti prinášame našu pravidelnú rubriku s tipmi, kde stráviť víkend v Bratislave.

Tento víkend to bude v Bratislave skutočne žiť! Prinášame ti prehľad zaujímavých akcií, ktoré sa konajú v hlavnom meste. Na výber ich máš skutočne množstvo. Od koncertu Katarzie či vintage trhu až po štvoricu šikovných DJov v Jungle Roastery - ak stále váhaš alebo nevieš, čo robiť, prečítaj si naše tipy.

ŠAFKO, 7.2 (piatok)

V piatok sa môžeš zabaviť na akcii BREAKROOM, kde sa môžeš tešiť na chorvátsku DJku Ypsy z rozhlasovej stanice Radio Rudina (HR, Radio Rudina). Ďalej zahrajú Blame Your Genes, Tapcue či Yanko Kral, no aj mnoho ďalších. Akcia sa začína o 21:00. Vstup je voľný do 23:00, neskôr si zaplatíš 7 eur.

Ost block, 7.2 (piatok)

Do Ost blocku tento piatok príde zahrať šikovná mladá DJka Neraev. Za svoje debutové EP získala cenu za najlepšiu elektronickú nahrávku 2023 v Rádiohlavách. Neraev prinesie so sebou energickú atmosféru a zatancuješ si na techno či breakbeat. Začiatok je o 22:00 a vstup je voľný.

Jungle Roastery, 7.2 (piatok)

V pražiarni sa môžeš tešiť na posledný Jungle Rave v jej typických industriálnych priestoroch. Predstaví sa štvorica DJov, ktorí ti zahrajú naozaj širokú škálu hudby (od techna až po house). Akcia sa začne o 22:00. Vstupenky zakúpiš na GoOut alebo na mieste za 15 eur.

Kácečko, 7.2 (piatok)

Katarziu ti určite nemusíme predstavovať. Už tento piatok máš jedinečnú možnosť vypočuť si jej nový album R.I.E v Kácečku. Koncert sa začína o 20:00 a vstupenky nájdeš na GoOut alebo rovno na mieste za 24 eur.

SUBDECK, 7.2 (piatok)

Na akcii Aesthetic Night zahrajú DJs Young Aesthete (Matej Herceg), Jimmy Pé, ktorý príde až z Indie, a dorazí aj Kubko DC z Prahy. Príď o 22:00 a vstupenky si vieš zakúpiť v predpredaji od 12 eur na GoOut alebo na mieste.

Stará tržnica, 8.2 (sobota)

Ako každú sobotu, aj túto môžeš zavítať na trh v Starej tržnici. Na trhu si môžeš zakúpiť čerstvé potraviny či výrobky od lokálnych výrobcov, ktoré sú zaručene kvalitné a home-made! Trh sa koná od 9:00 do 15:00.

Pistoriho palác, 8.2 (sobota)

V historických priestoroch Pistoriho paláca sa koná raz mesačne vintage a handmade trh, ktorý sa volá PISTORI MARKET. Ide o komunitný trh, na ktorom môžeš podporiť malé podniky či lokálne malé gastro podniky. Ak by si si rád/rada zakúpila niečo z „druhej ruky" či handmade, tento trh je pre teba správnou voľbou! Trh začne od 11:00.

ŠAFKO, 8.2 (sobota)

V sobotu sa v Bratislave uskutoční obľúbená akcia TešíMa – single sparty, ktorá ponúka jedinečný priestor pre nezadaných. Tento rok je tematika o oslavovaní individuality, takže návštevníci môžu prísť v maskách alebo oblečení, ktoré najlepšie vystihuje ich štýl. Okrem welcome drinkov, občerstvenia a aktivít so zaujímavými cenami, nebude chýbať ani DJ Krto, ktorý sa postará o skvelú hudbu. Vstupenky sa kupujú zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy

Kácečko, 8.2. (sobota)

V Kácečku sa v sobotu organizuje špeciálny vintage pop-up v spolupráci s Berlin Vintage. Príď si uloviť štýlové vintage kúsky, osviež sa drinkom a uži si pohodovú atmosféru s priateľmi – psíkov môžeš zobrať so sebou! Bar bude výnimočne otvorený už od 11:00, takže máš dostatok času na nakupovanie a oddych.

Vodné Kasárne - SNG, 9. 2. (nedeľa)

V nedeľu sa vo Vodných Kasárniach SNG uskutoční podujatie Siesta v galérii: Obraz ako nástroj formovania pamäti, ktoré ponúka výklad k výstave Plody sváru. Galerijná pedagogička Barbora Tribulová sa zameria na význam vizuálnej kultúry pri formovaní kolektívnej pamäti, pričom využije vybrané diela z výstavy. Kapacita priestoru je obmedzená, preto si lístky zabezpeč včas.

Tip od redakcie:

Raňajkové bistro Jolk

Ako inak začať víkendové ráno než pomalým ránom s poriadnou náložou raňajkového taniera. O to sa postarajú v novom bratislavskom bistre Jolk, ktoré sa nachádza v priestoroch bývalej reštaurácie Bistronomy v Einparku. Na výber máš z množstva špecialít, ako napríklad španielsku omeletu s hľuzovkovou majonézou či bielu quinou s kokosovým mliekom.

