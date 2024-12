Najlepšie jedlo do ruky v Bratislave: Toto je top 10 miest, kde si ho dáš

Sadnúť si k stolu na slávnostnú večeru má svoje čaro, no sú chvíle, keď človek zo všetkého najviac potrebuje poriadny kus odmeňujúceho jedla priamo do rúk, jesť ho na stojáka a poriadne sa pri tom zababrať.

Toto je 10 miest v Bratislave, na ktorých takéto jedlo milujeme najviac. Nájdeš medzi nimi pizze aj burgre, kebaby aj áziu, slané aj sladké. Pri niektorých platí, že jedna ruka ti určite stačiť nebude, no všetky sú ideálnou voľbou, keď na teba príde barbarský hlad priamo na ulici.

10. Burrito z Radiohoodu

Adresa: Burrito Fellas, Námestie Mateja Korvína1 Burrito Fellas, Námestie Mateja Korvína1 Cenová dostupnosť: €€

Burrito znie ako jedlo, ktoré sa nedá nikdy úplne pokaziť. To však neznamená, že neexistujú také, pri ktorých okamžite zistíš, že sú výnimočné. Presne tak chutí burrito od Burrito Fellas. Všetko je v ňom správne vrátane ryže, ktorá býva pri mnohých iných bratislavských burritách kameňom úrazu. Nie je náhoda, že oproti iným tex-mex fast foodom má tento podnik slovo “burrito” priamo v názve.

Zdroj: Instagram

9. Rímska pizza zo Štúrovej

Adresa: Fleur Bakery, Štúrova 8 Fleur Bakery, Štúrova 8 Cenová dostupnosť: €€

Rímska pizza ešte stále nie je v Bratislave úplne rozšírená. Pri pojme „pizza-by-the-slice” ľuďom stále skôr napadnú trojuholníkové kúsky newyorského štýlu. Zároveň je veľmi komplikované nedať si vo Fleure zároveň niečo tanierové (napríklad žemľovku z včerajších croissantov alebo nejaké francúzske sladké pečivo). Napriek tomu je možnosť vojsť do prevádzky na Štúrovej a o dve minúty zase odchádzať zakusujúc do štvorčeka rímskej pizze jeden z najlepších spôsobov, ako využívať tento podnik.

Zdroj: Instagram

8. Kebab od Musafera

Adresa: Musafer Fast Food, Trnavské mýto 1 Musafer Fast Food, Trnavské mýto 1 Cenová dostupnosť: €

Stále najlepší döner kebab v meste je ten zo stánku na autobusovej zastávke na Trnavskom mýte. Afgánec Musafer ti ho tu urobí tak, že po zakusnutí nemáš studený vodnatý pocit ovládnutia šalátom a prím tu nehrá ani jogurtová omáčka ako pri mnohých iných kebaboch. Najviac skrátka cítiš mäso a pečivo, presne tak, ako to má pri döner kebabe byť.

Zdroj: Čoje

7. Bánh-mì z Twin City

Adresa: Papaya, Mlynské nivy 10 : Papaya, Mlynské nivy 10 Cenová dostupnosť: €

Vietnamská kuchyňa je pre Bratislavčanov stále najmä o veľkých sedemdecových miskách plných, ak nie tekutej polievky, tak aspoň rezancov. Na rozdiel od iných miest u nás ešte veľmi nezažili svoju éru bánh-mì bagety, ktoré k Vietnamu patria rovnako ako pho bo.

Jedna z najstarších prevádzok v Bratislave ich vo svojich začiatkoch robievala na Kollárku, no pre slabý záujem s nimi prestala. Dnes sú súčasťou ponuky v mladšej pobočke na Mlynských nivách, kde sa varí aj iná ako vietnamská kuchyňa a sú najlepšie v meste.

Zdroj: Instagram

6. Slice pizze pri Čumilovi

Adresa: I❤️Pizza, Rybárska brána 1 Cenová dostupnosť: €

Najlepší „drunk food” na korze. Aj keď priazeň foodbloggerov si chuťovo viac získala maďarská sieť Pizza Me, trojuholník z I❤️Pizza pri Čumilovi je stále jednou z najbratislavskejších vecí, akú môžeš urobiť, keď si v piatok alebo v sobotu v noci v meste a po pár drinkoch na teba príde hlad. Dôvodom je najmä cesto, pevné a chrumkavé nielen na okrajoch, ale aj pod vrstvou toppingov. A pomodoro, ktoré je sladšie ako pri väčšine pízz a preto tak dobre chutí po pár pivách či shotoch.

Zdroj: Foursquare

5. Langoš z Petržalky

Adresa: Petržalské langoše, Zuzany Chalupovej 5 Petržalské langoše, Zuzany Chalupovej 5 Cenová dostupnosť: €€

Áno, bývala to oveľa väčšia romantika, keď sme na „petržalský langoš” chodili do stánku na križovatke pri „Dostižke”. No keďže ani po presťahovaní do Slnečníc nestratil nič na svojom úžasnom chuťovom profile, Bratislavčania naň nezanevreli a stále sa ich nájde veľa, ktorí kvôli nemu merajú cestu až na samý okraj mesta. Na svoje si tu prídu nielen fanúšikovia bláznivých kombinácií, ale aj „tím kečup” a „tím smotana”. Hlavne nezabudnite na cesnak!

Zdroj: Instagram

4. Burger z Nionu

Adresa: NION burger, Prešovská 38 NION burger, Prešovská 38 Cenová dostupnosť: €€

Technicky by sa burger z Nionu nemal objaviť v rebríčku jedál „do ruky“, pretože neexistuje na planéte človek, ktorý by ho dokázal zjesť jednou rukou. V skutočnosti je to obojruká vec a ešte pri ňom treba urobiť krok dozadu, aby omáčky a šťavy z neho neskončili v lepšom prípade na tvojich teniskách, v horšom aj na mikine a nohaviciach.

No to je tak všetko, čo je na ňom iné než úplne dokonalé. Nion je jeden z najlepších burgrov v meste a odkedy tu robia aj verziu s chrumkavým smaženým kuraťom miesto hovädzej patty, je úplne legit nechať sa zviesť aj tou.

Zdroj: Instagram

3. Pirôžky z Obchodnej

Adresa: Pirôžky, roh Obchodnej a Vysokej Pirôžky, roh Obchodnej a Vysokej Cenová dostupnosť: €

Možno si vo veku, keď existuje málo vecí, na ktorých by si sa zhodla alebo zhodol so svojimi rodičmi. No keď budeš mať pocit, že si málo rozumiete, choďte spolu na pirôžky na Obchodnú. Ak aj tvoji rodičia vyrastali v Bratislave, je dosť veľká šanca, že ich majú odjedených viac než dosť a môžu ti pri nich aspoň porozprávať, čo sa navyvádzali na Obchodnej za svojich mladých čias oni. Lepšie transgeneračné jedlo existuje v Bratislave už iba jedno a je na čele tohto rebríčka.

Zdroj: Foursquare

2. Gyros zo Suvlaki

Adresa: BIstro Suvlaki, Krížna 8 BIstro Suvlaki, Krížna 8 Cenová dostupnosť: €

Absolútny víťaz rebríčka „Najlepšie jedlo v pomere cena-výkon“. Napriek tomu, že legendárny gyros nedávno zase o kúsok zdražel. Grécka gastroambasáda na Krížnej má veľkú fanúšikovskú základňu a dať si tu gyros do ruky je niečo, čo možno niekto vzápätí ľutuje, pretože mu príde ťažko od žalúdka, no určite si to zopakuje znova. Tunajší gyros je dokonalá stokárčina, aj vďaka mľandravým spoteným gréckym hranolčekom, ktoré dostaneš priamo do neho. A druhé najlepšie jedlo do ruky v Bratislave.

Zdroj: Instagram

1. Palacinka z Lacinky

Adresa: Palacinka Lacinka, Šancová 18 Palacinka Lacinka, Šancová 18 Cenová dostupnosť: €

Legendárne palacinky, kvôli ktorým je pravidelne upchatý nielen chodník na Šancovej, ale aj koniec autobusového pruhu pred podnikom, v ktorom stoja na blikačkách autá a komplikujú dopravu. Palacinky z Lacinky by možno nezískali certifikát francúzskej ambasády za rozvoj kultúrneho dedičstva krajiny galského kohúta. Nie sú to žiadne učebnicové „crepes“, ale slovenský „soul food“, presne ako si ho pamätáme z detstva od našich mám.

Nie každý tu pochopí, že lacné plnky sa dajú do jednej palacinky aj kombinovať, no akokoľvek Lacinku používaš, každá návšteva je zárukou šťastného úsmevu a práškového cukru pod nosom, na tričku, všade.