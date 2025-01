Dubajská čokoláda z Lidlu spôsobila ošiaľ po celom Slovensku.

Dubajská čokoláda od Fix Dessert Chocolatier spôsobila na sociálnych sieťach ošiaľ. Ide o čokoládu, ktorá je plnená zmesou pistácií a tradičného dezertu nazývaného kadayif. Čokoládu prvýkrát vytvorili v Dubaji v roku 2021 pod názvom „Can't Get Knafeh of It“. V roku 2024 sa táto čokoláda stala virálnou na sociálnych sieťach, najmä na TikToku, kde ju propagovali rôzni influenceri. To viedlo k zvýšenému dopytu a popularite tohto produktu.

Odvtedy sa rôzni predajcovia pokúšajú urobiť napodobeniny tejto virálnej sladkosti. Chopil sa toho aj Lidl, ktorý aj na Slovensku ponúkol variant dubajskej čokolády od značky Bolci. Sladkosti tejto značky sa vyrábajú v Turecku.

V predajniach sa však dlho neohriala. Záujem zo strany ľudí bol tak veľký, že už približne pol hodinu po otvorení reťazca bola úplne vypredaná. My sme mali šťastie a hneď ráno po uvedení sme si pralinky aj čokoládu ešte stihli kúpiť. Rozhodli sme sa, že ich v Refresheri rovno aj ochutnáme.

Zdroj: Refresher/Karolína Uličná

Pomer cena a výkon

Stogramové varianty dubajskej čokolády nie sú lacný špás. Lacnejšia je čokoláda – 5,90 € (s Lidl Plus za 4,49 €) a pralinky ťa vyjdú na 6,90 € (s Lidl Plus za 4,99 €). Lidl Plus ponúka cenové výhody, ktoré si však môžeš uplatniť len prostredníctvom kupónu v aplikácii. Pre porovnanie - originálna dubajská čokoláda stojí približne 3-krát viac než napodobenina.

Prvým dojmom bol obal, ktorý pôsobil pomerne jednoducho. Po otvorení prišlo ďalšie prekvapenie - originálna čokoláda je hrubšia vďaka bohatej pistáciovo-kadayifovej plnke. Pri čokoláde z Dubaja krémová plnka jemne vytečie pri rozlomení. Naopak, čokoláda z Lidlu je na pohľad suchšia a jej náplň je skôr skromná, s tenšou vrstvou plnky.

Zdroj: Refresher/Karolína Uličná

Vôňa však bola príjemne oriešková a preto sme dúfali, že nás chuť pozitívne prekvapí. A tak sa aj stalo – pistáciová plnka bola chutná a jemná. Najdôležitejšou ingredienciou je však špeciálne tenké cesto kadayif, ktorého bolo v plnke málo, čo bola veľká škoda. Čokoláde chýbala chrumkavosť. Pralinky na tom boli rovnako.

„Čokoláda mi chutila. Myslím si však, že jej chýbalo viac cesta kadayif. Práve to je spolu s pistáciovým krémom základom a celým tajomstvom okolo ošiaľu dubajskej čokolády,“ vyzdvihla jedna z účastníčok nášho testu.

Každý, kto si zakúpi hocijaký dupe na originál, má veľké očakávania. Ak by sme si čokoládu kúpili bez očakávaní a predošlej skúsenosti, asi by sme ju vychválili - veď preda len spojenie čokolády a pistácie nemôže byť zlé. Avšak Fix Dessert Chocolatier nastavil latku veľmi vysoko a naše očakávania sa nenaplnili.

Kto nestihol, bude mať šancu znova

Na obrovský záujem a reakcie ľudí sme sa pýtali aj spoločnosti Lidl. „Pravidelne zaraďujeme do predaja aj rôzne novinky a špeciálne výrobky, tentokrát to premiérovo boli dva druhy dubajskej čokolády. Záujem zákazníkov bol, napriek obmedzeniu na nákup maximálne dvoch kusov na osobu, taký vysoký, že sa po čokoláde doslova zaprášilo,“ uviedol pre Refresher Tomáš Bezák zo spoločnosti Lidl.

Reťazec zároveň Refresheru prezradil novinku. „Už onedlho sa na našich regáloch opäť objaví dubajská čokoláda a môžete sa tešiť aj na ďalšie vychytávky.“