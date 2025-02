Si single? Toto je zoznam miest, kde sa dá nájsť láska najjednoduchšie

Prečítaj si, v ktorých mestách si ľudia našli partnera najjednoduchšie a v ktorých im to zas trvalo o čosi dlhšie.

O týždeň je Valentín a mnohí zadaní premýšľajú, ako ho so svojimi polovičkami strávia. Ak si single a nedarí sa ti nájsť partnera, máme pre teba tip na krajiny a mestá, v ktorých si ľudia našli najjednoduchšie lásku. Nový rebríček od portálu TimeOut prezrádza aj to, v ktorých mestách sa ľuďom spriaznenú dušu naopak nedarí nájsť.

Portál zoradil zoznam na základe prieskumu medzi domácimi. V rôznych krajinách sveta sa ich pýtali, či si tam našli partnera a ako dlho im hľadanie trvalo. Výsledky nie sú veľmi priaznivé pre Európanov. V zozname najlepších miest na nájdenie lásky je len jedno európske mesto.

V Európe láska veľmi nekvitne

Rajom lásky je podľa prieskumu Mumbai v Indii. Jedná sa o najväčšie mesto v tejto ľudnatej krajine a aj to môže byť jeden z dôvodov, prečo si tam našlo partnera až 72 percent opýtaných. Mesto má populáciu vyššiu ako 18 miliónov ľudí.

Medzi top 3 skončili aj Peking v Číne a Jakarta v Indonézii. Obe tieto mestá patria k tým ľudnatejším a koncentrácia ľudí je v nich vysoká. Lásku si tam našlo viac ako 65 % opýtaných.

V zozname najlepších sa umiestnilo iba jedno európske mesto, a to Amsterdam v Holandsku. Skončil na 7. mieste spolu s New Orleans, pretože sa tam zaľúbilo zhodné percento ľudí, a to až 56 percent.

Najlepšie mestá na nájdenie lásky

Mesto Percentuálna šanca na nájdenie lásky 1. Mumbai, India 72 percent 2. Peking, Čína 69 percent 3. Jakarta, Indonézia 66 percent 4. Šanghaj, Čína 65 percent 5. Medellín, Kolumbia 64 percent 6. Abu Dhabi, UAE 63 percent 7. New Orleans, USA 56 percent 8. Amsterdam, Holandsko 56 percent 9. Bangkok, Thajsko 54 percent 10. Kapské mesto, Južná Afrika 53 percent

Rebríček najhorších miest ukazuje, že najhoršie sa darí Európanom. Tvoria až 40 percent zoznamu. Absolútne najhorším mestom na hľadanie spriaznenej duše je Bilbao v Španielsku. Nasleduje Tokio v Japonsku a trojlístok uzatvára ďalšie ázijské mesto, a to Hong Kong v Číne.

Do výberu najhorších sa na posledné miesto dostala aj Viedeň. Aj napriek tomu, že sa dostala do horšej tabuľky, obyvatelia majú na lásku stále vysokú šancu. Polovičku si tam našlo až 31 percent opýtaných. Ak si single, môžeš si na Valentína spraviť výlet práve tam!

Najhoršie mestá na nájdenie lásky

Mesto Percentuálna šanca na nájdenie lásky 1. Bilbao, Španielsko 14 percent 2. Tokio, Japonsko 21 percent 3. Hong Kong, Čína 23 percent 4. Marseille, Francúzsko 25 percent 5. Los Angeles, USA 26 percent New York, USA 26 percent 7. Brisbane, Austrália 28 percent Londýn, UK 28 percent 9. Sydney, Austrália 29 percent 10. Viedeň, Rakúsko 31 percent

