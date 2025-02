Šokujúce ukončenie za 16 sekúnd! Turnaj Oktagon 66 priniesol vzrušujúce prestrelky a veľké prekvapenia

Bojová organizácia Oktagon MMA usporiadala v sobotu v Düsseldorfe veľký turnaj, na ktorom sa v rámci nového ročníka pyramídy Tipsport Gamechanger rozpútali súboje o milióny.

Veľkolepé ukončenia, napínavé prestrelky aj trojkolové vojny. Sobotňajší turnaj Oktagon 66 ponúkol celkovo 11 zápasov, v ktorých bolo postarané o atraktívne športové divadlo. Nechýbali české a nemecké hviezdy a mnoho prekvapení. Pozrite si, ako podujatie prebiehalo.

Triumf 48-ročného bojovníka

Galavečer odštartoval zápasom dvoch žien - 48-ročnej Švajčiarky Danielle Misteliovej a 29-ročnej Chorvátky Sary Luzar-Smajicovej. Prvé kolo vyhrala chorvátska bojovníčka, ale v druhom kole sa do sedla dostala Švajčiarka, a napriek tomu, že bola veľkým outsiderom, svoju súperku udusila. Danielle Misteli tak vo svojom prvom zápase v organizácii zaznamenala veľké víťazstvo, ktoré mnohých šokovalo.

Zdroj: OKTAGON MMA

Zoran Solaja predviedol senzačné predstavenie s neporazeným Lukášom Eliášom. Solaja vstúpil do zápasu tvrdo a v úvodných sekundách zasiahol svojho súpera niekoľkými mimoriadne tvrdými údermi, čím slovenského bojovníka viditeľne otriasol. Zatiaľ čo Eliáš sa snažil úderom odolávať, Solaja pokračoval v tlaku a nakoniec svojho súpera dominantným spôsobom ukončil už v prvom kole. Po poslednej prehre s Marekom Bartlom sa vrátil vo veľkom štýle.

Bleskový finiš

16 sekúnd. Tento neuveriteľne krátky čas stačil Tamerlanovi Dulatovovi na to, aby ukončil Ghitha Ighzawiho. Mladší brat bojovníka UFC Islama Dulatova svojho súpera hneď na začiatku chytil do gilotíny, presunul zápas na zem a v priebehu niekoľkých sekúnd ho chladnokrvne uspal. Dulatov si tak vo svojom druhom profesionálnom zápase pripísal druhé víťazstvo.

Viktor Kováč nastúpil v sobotu na svoj prvý profesionálny zápas v kariére, v ktorom čelil "tureckému býkovi" Emirovi-Canovi Alovi. Obaja si na začiatku zápasu vymenili niekoľko ostrých úderov, ale Al nakoniec potvrdil pozíciu veľkého favorita a slovenského profesionálneho vojaka ukončil tvrdými údermi na zemi už v prvom kole.

Karta prelims vyvrcholila súbojom medzi Danijelom Soljom a Raphaelom Federicom. Taliansky šoumen Federico bol pred zápasom považovaný za favorita, ale trojkolový súboj nakoniec ovládol Solaja, ktorý svojho súpera deklasoval za 15 minút množstvom výrazných úderov a kontrolou zeme. O jeho víťazstve na body nemohlo byť pochýb. Pre Taliana to bola prvá porážka po piatich víťazstvách.

Hlavnú kartu turnaja otvoril súboj dvoch domácich bojovníkov - Hojata Khajevanda a Kennedyho Rayomba. Pre druhého menovaného to bol debut na pôde organizácie, no pravdepodobne naň nebude spomínať príliš v dobrom. Už po dvoch minútach poslal Khajevand svojho súpera k zemi tvrdými údermi a bolo rozhodnuté. Po minuloročnej prehre s Davidom Zawadom sa Khajevand vrátil víťazne a pripísal si tretie víťazstvo v oktagone.

České hviezdy v akcii

České farby hájil Matouš Kohout, ktorý si v sobotu poradil s domácim bojovníkom Cihadom Akipom. Obaja bojovníci boli na dne svojich síl, ale Akipa ukázal o niečo väčšiu presnosť, aktivitu a dominanciu a zabezpečil si jednomyseľné víťazstvo na body. Kohout síce svojho súpera, ktorý držal ruky príliš nízko, niekoľkokrát ohrozil tvrdými údermi na bradu, ale nedokázal ho ukončiť.

Poriadnu prestrelku sme videli v zápase medzi Vladom Lengálom a Denisom Ilbayom. Obaja od prvého kola nasadili ostré tempo, ktoré sa prenieslo aj do druhého kola. V ňom sa Ilbayovi podarilo kombináciou úderov zasiahnuť Lengála pri plote a po zásahu do pečene Lengál okamžite padol k zemi, načo rozhodca zápas zastavil. Po zápase Ilbay povedal, že by chcel bojovať o titul.



Jedným z vrcholov večera bol návrat Mateja Peňaza, ktorého v klietke otestoval David Zawada v zápase v rámci miliónovej pyramídy Tipsport Gamechanger. Hoci Peňáz strávil väčšinu prvého kola pritlačený ku klietke a odolával Zawadovým pokusom o takedown, nakoniec opäť nechal prehovoriť svoje povestné päste a súpera dorazil tvrdými údermi. Peňáz sa tak stal prvým štvrťfinalistom v pyramíde za milión korún.

Kat slovenskej legendy Ivana Buchingera, Lom-Ali Eskiev, bojoval s Wanderley Ferreirom, ktorý len dva dni predtým na poslednú chvíľu prijal pozvanie na zápas. Hoci brazílčan Ferreira ukázal srdce bojovníka a dokonca zaznamenal knokaut v prvom kole, na Eskieva nestačil. Nemec si otvoril cestu k víťazstvu prostredníctvom lýtkových kopov, po ktorých vystupňoval tlak až k nekompromisnému TKO. Rešpekt si však vyslúžil aj Ferreira, ktorý odolal ohromujúcemu množstvu úderov.

Šampión postúpil

Hlavný zápas večera patril v pyramíde Tipsport Gamechanger domácej hviezde Kerimu Engizekovi proti poľskému bojovníkovi Kamilovi Onischukovi. Šampión strednej váhy Engizek nezaváhal a dokráčal k víťazstvu, ale bol to ťažší zápas, než mnohí možno očakávali. Engizek má vo zvyku väčšinu svojich súperov ukončiť pred limitom, ale tentoraz ho čakal trojkolový boj. Na ich konci si pripísal jasné víťazstvo na body a stal sa ďalším postupujúcim do štvrťfinále Miliónovej pyramídy.