Spoznaj fresh novinky zo sveta tenisiek. Tieto modely od značiek Salomon, Adidas či Asics si zaručene získajú tvoju pozornosť

Ak potrebuješ nový pár tenisiek, potom si na správnom mieste a pokračuj na zoznam.

Footshop je miesto, kde vždy nájdeš fresh novinky zo sveta tenisiek, ale aj streetwearu a high-end módy. V ponuke online obchodu pribudli v posledných týždňoch desiatky noviniek od známych značiek, ktoré by si nemal/-a prehliadnuť. Tieto modely tenisiek Salomon, Adidas, New Balance či Asics si zaručene získajú tvoju pozornosť.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Adidas Originals SL 72 OG W – 115 €

Medzi najatraktívnejšie a najvyhľadávanejšie novinky v portfóliu značky Adidas Originals patrí model SL 72 OG s dokonalou vintage estetikou.

Keď obuv debutovala v 70. rokoch , okamžite rozvírila hladinu bežeckého sveta, pretože inžinieri značky prvýraz použili nylon na zvršku. Verzia nadväzuje na odkaz pôvodného modelu a vyznačuje sa zvrškom s celoplošnou leoparďou potlačou a chĺpkovitou úpravou. Stojí na nízkoprofilovej gumovej podrážke.

Archívne bežecké tenisky Adidas Originals SL 72 OG s modernou potlačou sú k dispozícii v ženskej veľkostnej tabuľke za 115 eur, čo je férová cena.

New Balance 740 V2 „The Year of the Snake“ – 120 €

Obuv s logom New Balance zbiera v posledných rokoch jeden úspech za druhým, a to najmä vďaka estetike, ktorá úplne dokonale ladí s trendom Y2K.

Dobrým príkladom je model New Balance 740 V2, ktorý nadväzuje na pôvodnú verziu z 00. rokov. Novinka prichádza na pulty online obchodu Footshop v minimalistickej svetlohnedej kombinácii odtieňov v rámci kolekcie „The Year of the Snake“, pričom má otvorený sieťovinový zvršok, pohodlnú gumovú podrážku ABZORB® s penovým polstrovaním a uhladený vzhľad s jedinečnou vizuálnou identitou. Cena je presne 120 eur.

Nike Air Force 1 '07 – 120,90 €

Svoj priestor medzi fresh novinkami zo sveta tenisiek si získali aj legendárne Nike Air Force 1 '07 v jednoduchom vyhotovení, ktoré ľahko zakomponuješ do outfitov.

Dizajnérsky tím značky so sídlom v Oregone prináša verziu zahalenú do sviežich a kvalitných materiálov, výrazných farebných akcentov v svetlomodrom odtieni a ideálne množstvo zábleskov, aby si zažiaril/-a kdekoľvek vkročíš. Okrem výrazných detailov oceňujeme rôzne štruktúry kože, ktoré dodávajú obuvi luxusný nádych za férovú cenu. Veľmi dobre vyzerá tiež bielo-ružová verzia z balíka „Next Nature“.

Adidas Originals Samba LT – 130 €

Ak si si v posledných sezónach zamiloval/-a modelový rad Adidas Originals Samba a hľadáš fresh vyhotovenie do zbierky, máme pre teba tip v podobe vyhotovenia s označením LT, ktoré ponúka dlhý kožený jazyk po vzore futbalových kopačiek z minulého storočia.

Tenisky sú vyrobené z prémiovej kože v bielej farbe s kontrastnými čiernym prúžkami na bokoch a prekrytiami v oblasti šnúrovania. Tmavohnedá gumová podrážka zabezpečuje dostatočnú priľnavosť k povrchu a trakciu. K dispozícii je tiež obrátená verzia s dominantnou čiernou farbou. Cena oboch je 130 eur.

Najvýraznejší štýl v zozname je dielom značky Salomon, ktorá si našla svoje pevné miesto vo svete streetwearu aj high fashion vďaka spolupráci s renomovanými módnymi domami vrátane Maison Margiela.

Nový model XT-Whisper v sebe nesie silné DNA značky Salomon a je dedičstvom trailovej línie XT. Ponúka odvážnú schému s originálnymi ružovými detailmi, pričom má bohaté vrstvené vzory a štruktúry. Tenisky Salomon XT-Whisper vážia len približne 290 gramov a predpokladáme, že budú novým trendom v uliciach. V prípade záujmu si priprav približne 150 eur vrátane doručenia.

Asics Gel-Kayano 14 – 164 €

Správnou voľbou na každodenné nosenie sú tiež tenisky Asics Gel-Kayano 14, ktoré budeš milovať a zvládneš v nich aj dvadsať kilometrov v centre New Yorku. Výrazná športová silueta, ktorú značka predstavila v roku 2008, nesie názov podľa vzoru svojho tvorcu a pôvodne bola určená na beh.

V súčasnosti ide o lifestyle kúsok, ktorý návrhári zahalujú do atraktívnych schém a materiálov. V tomto prípade zvolili nadčasový monochromatický vzhľad so zvrškom z priedušnej sieťoviny, textílie a syntetických tkanín. V modeli Asics Gel-Kayano 14 budeš hrať najvyššiu módnu ligu aj v roku 2025.

Nike Zoom Vomero 5 W – 164,95 €

Do pozornosti opäť dávame tiež model Nike Zoom Vomero 5, tentoraz v ženskej veľkostnej tabuľke.

Športová obuv sa priznáva k populárnemu trendu, respektíve estetike Y2K, ktorú sme spomínali už pri modeli New Balance 740 V2. Odolné a komfortné tenisky s jednoduchým vzhľadom sú zahalené do kombinácie kože, textílie a sieťoviny s plastovými prvkami. Svetlosivý základ dopĺňajú akcenty v staroružovom odtieni a metalické detaily na prekrytiach.

Obľúbený model Asics Gel-Kayano 14 má v zozname dvojnásobné zastúpenie, keďže okrem klasickej verzie nájdeš medzi novinkami v online obchode Footshop taktiež jedinečný kúsok zo série „Unlimited Pack“, ktorý je vybavený rýchlošnúrovacím systémom pre väčši komfort pri obúvaní a vyzúvaní.

Spomedzi trojice farebných vyhotovení sme vybrali štýl v tmavých odtieňoch s metalickými odleskami, ktoré siluete Asics Gel-Kayano 14 veľmi pristanú. Cena je o približne 10 eur vyššia oproti pôvodnej verzii.

Adidas Equipment Agravic – 230 €

Veľkú radosť nám urobili ďalšie tenisky v zozname – model Adidas Equipment Agravic v charakteristickom sfarbení línie EQT so zelenými prvkami, ktorý je postavený na prvotriednej gumovej podrážke z dielní Continental™.

Športová obuv spája to najlepšie z 90. rokov a zo súčasnosti, pričom prostredníctvom lifestylového štýlu rozpráva príbeh o rýchlosti. Pre model Equipment Agravic je charakteristický unikátny zaoblený profil, ktorý ťa bude viesť pri každom kroku od dopadu až po odraz. Zvršok je vyrobený z kombinácie textilného materiálu Dyneema®, prírodných vrstiev a detailov z materiálu TPU.

Predtým, ako sa pozrieme na bonusovú ponuku, máme pripravený ešte posledný tip, a to v podobe luxusnej verzie modelu Adidas Originals Country v úprave od línie Y-3, ktorú vedie skúsený návrhár Yohji Yamamoto známy pre svoj avantgardný prístup k móde.

Svoj rukopis využil aj pri úprave legendárnych tenisiek, keď ich zahalil do prémiovej čiernej kože s kontrastnými svetlými prúžkami, ktoré sú užšie oproti štandardnej verzii. Na jazyku svieti podpis Y-3. V predaji je tiež obrátená schéma s dominantným svetlým základom z kože za rovnakú cenu.

BONUS

Rick Owens DRKSHDW Denim – 789,25 €

Úplny záver zoznamu venujeme high-end modelu tenisiek spod rúk legendárneho návrhára Ricka Owensa a.k.a. princa temnoty, ktorý je podobne ako Yamamoto známy pre svoj avantgardný a extravagantný prístup k tvorbe.

Owens pod hlavičkou línie DRKSHDW predstavuje vysokú siluetu s hrubou gumovou podrážkou a pevným špicom, ktorá je zahalená do denimového materiálu v sivom odtieni. Prekážkou pri kúpe môže byť astronomická cena na úrovni 800 eur.