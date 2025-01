Jade z Little Mix spomína, že ju Harry Styles po prvom rande ghostol. Urobil to, keď sa mu začalo dariť v X Factore.

O rok na to sa jej za správanie ospravedlnil.

Bývalá členka Little Mix, Jade Thirlwall, prezradila, že v začiatkoch svojej kariéry bola na rande s Harry Stylesom. Ten ju však po prvom stretnutí „ghostol.“ Bolo to pravdepodobne kvôli jeho rastúcej sláve. O skúsenosti porozprávala v podcaste The Louis Theroux Podcast.

Vonku spolu boli počas toho, ako Harry súťažil v X Factore. Jade tiež bola na kastingu, no v tom ročníku ďalej nepostúpila. „Išli sme spolu na jedno rande, keď sme mali 16 alebo tak,“ povedala.

Po prvom stretnutí sa však už neozval a ghostol ju. „Stalo sa to v čase, keď začali vystupovať live. Hovorila som si: A je to tu, teraz je preč. Podarilo sa mu to,“ hovorí Jade, ktorej Harry prestal odpisovať hneď po tom, ako sa v X Factore dostal ďalej.

So spevákom sa stretla o rok na to, keď bola hviezdou X Factoru ona. „Stretli sme sa v miestnosti a povedal mi, že mu je veľmi ľúto, že ma vtedy ignoroval,“ spomína.

V rozhovore ho neskôr vychválila a povedala, že tam, kde je, sa dostal vďaka svojmu šarmu a talentu.