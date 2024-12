Internetom sa šíri feminizmus naruby. Femosphere nabáda dievčatá, aby randili pre peniaze

Mnohé ženy sa dajú trendom ovplyvniť. Jeho dôsledky však môžu byť pre ich psychiku i život škodlivé.

Internetom sa šíri nový fenomén, ktorý rozoberá postavenie žien v spoločnosti. Nazýva sa femosphere. Odborníci upozorňujú, že na mladé dievčatá môže mať rovnaký vplyv ako Andrew Tate na dospievajúcich chlapcov. Na problematiku výrazu upozornil portál The Guardian, ktorý sa vo veci poradil aj s odborníkmi.



V dnešnej dobe sa mnohé ženy usilujú o feminizmus, ktorý spočíva v rovnoprávnosti. Ženy, ktoré hlásajú tieto myšlienky chcú rovnaké práva, príležitosti a možnosti ako majú muži. Stále totiž čelíme platovým rozdielom, menším kariérnym príležitostiam či názorom, že poslaním ženy je starať sa o domácnosť a deti.

Na sociálnych sieťach sa začali šíriť myšlienky femosphere či dark feminine. Tieto trendy nabádajú mladé dievčatá, aby si našli partnera kvôli finančnej podpore. Podľa nich by sa mali ženy nechať mužmi živiť a na oplátku sa im postarajú o deti a teplo domova.

Andrew Tate v ženskom tele

Mnohé z týchto žien sa považujú za feministky, no ich idey sú v presnom konflikte s definíciou feminizmu. Názory, ktorými sa prezentujú možno prirovnať k ideológii Andrewa Tata. Ten neustále presadzuje, že muži sú tí silnejší a živočíšnejší jedinci, ktorí môžu žiť promiskuitným spôsobom života. Ženy by však mali byť verné len jednému mužovi a mali by ho podporovať v jeho snoch, na úkor tých svojich.

Jednou z influenceriek, ktorá prezentuje femosphere je Kanika Batra. Na Instagrame pravidelne zdieľa príspevky, v ktorých objasňuje svoje myšlienky. Tvrdí o sebe, že v minulosti bola feministka, no kvôli tretej vlne feminizmu sa názorov vzdala. V jednom z videí vysvetlila, že pre ženu nie je prirodzená maskulínna energia a feministické názory vedú k tomu, že si ľudia nezakladajú rodiny.

Príspevky od podobných influenceriek ako ona zahlcujú Instagram i TikTok. Dospievajúce dievčatá sú jednoducho ovplyvniteľné, a preto sa môžu názormi nechať jednoducho ovplyvniť. Zmierniť vplyvy toxických názorov na internete sa dá len prostredníctvom diskusie a dialógu.