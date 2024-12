Jubilejný 10. ročník Let's Dance sa na obrazovky vráti na jar 2025.

Televízia Markíza odhaľuje nové moderátorky jubilejného 10. ročníka šou Let’s Dance. Tento rok sa moderovania ujmú herečky Jana Kovalčiková a Anna Jakab Rakovská, ktoré sú zároveň aj bývalými účastníčkami tanečnej šou a v minulosti sa spolu objavili v slovenskej komédii Kavej.

„Janka a Anička prinášajú sviežosť, humor a autentickú energiu, čo sú elementy, ktoré perfektne dopĺňajú atmosféru našej šou. O tom, že sú tou správnou voľbou, nás presvedčili svojou schopnosťou pracovať s emóciami divákov a vytvárať jedinečný zážitok. Pevne verím, že si ich diváci ako moderátorky zamilujú,“ prezradil kreatívny producent a režisér šou Pepe Majeský.

Zdroj: TV Markíza/ Let's Dance

Pre obidve to však bude veľká výzva, no tešia sa na spoluprácu a veria, že diváci si ich obľúbia. „S Aničkou to bude pre nás obrovská výzva, hlavne preto, akú úroveň a kvalitu nastavili moderátori v minulých ročníkoch. Ja sa však už neviem dočkať. Verím, že diváci si obľúbia koncept aj s dvoma herečkami. A my zas dúfame, že sa nám, porote, tanečníkom a tvorcom podarí priniesť krásu, rešpekt a posolstvá, ktoré v sebe tanec a kultúra nepochybne majú,“ uviedla herečka.

Zdroj: TV Markíza/ Let's Dance

Okrem nových moderátorských tvárí sa diváci môžu tešiť aj na zaujímavých súťažiacich. Prvým oficiálne potvrdeným menom je slovenská herečka Zuzana Mauréry. Televízia Markíza bude postupne zverejňovať ďalšie mená.