Preslávili sa hitmi ako Rome Wasn't Built in a Day či The Sea.

Obľúbený festival, ktorý sa každoročne koná na trenčianskom letisku, oznámil ďalšiu kapelu z lineupu. Na júlovom festivale vystúpi Morcheeba, ktorá tvorí predovšetkým trip-hopovú a downtempovú hudbu.

Organizátori ďalšieho headlinera oznámili na Štedrý deň v Rádiu FM. Podľa ich slov ide o poďakovanie všetkým priaznivcom festivalu. „Neviem si predstaviť krajšie vianočné oznámenie ako to, že na náš festival príde Morcheeba. Máme radi nežnú silu Morcheeby, máme radi hudbu a umenie v ich rôznych podobách, máme radi vás - a zároveň sme nekonečne radi, že vás máme. Prajeme vám pokojné sviatky a veľmi sa na vás tešíme na Pohode 2025,“ povedal Michal Kaščák, riaditeľ Pohody.

Z ich tvorby je pre fanúšikov asi najvýraznejší album Big Calm, ktorý vznikol v roku 1998. Poznať tiež môžeš legendárne hity ako Rome Wasn't Built in a Day, The Sea, Blindfold, Part of the Process či Trigger Hippie.

Pohoda už oznámila niekoľko headlinerov, ktorí na festivale vystúpia už o niekoľko mesiacov. Patrí medzi nich napríklad Massive Attack, Queens of the Stone Age, Iggy Pop, Ferg, Marc Rebillet, JPEGMafia, Ashnikko, Magdalena Bay či Folamour. Kompletný lineup predstavia organizátori už čoskoro.