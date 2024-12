Pokračovanie muzikálového hitu príde do kín už v novembri 2025.

Film Wicked, v ktorom sa predstavili Cynthia Erivo a Ariana Grande, sa rýchlo stal jedným z najväčších hitov tohto roka. Ide o adaptáciu populárneho broadwayského muzikálu. Film prekonal mnohé rekordy a tvorcovia dúfajú, že tomu tak bude aj pri jeho pokračovaní.

O rok by mala vyjsť druhá časť s názvom Wicked: For Good. Plánovaný dátum vydania je 21. novembra 2025, uvádza Variety. Universal Pictures to ohlásilo včera, 16.decembra a niet divu – filmu zarobil viac ako 520 miliónov dolárov celosvetovo a 359 miliónov na domácom trhu.

Bližšie informácie o pokračovaní filmu zatiaľ nie sú známe. Hlavné postavy však ostávajú nezmenené a obsadenie v druhom filme budu doplňať Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Peter Dinklage, Michelle Yeoh či Jeff Goldblum.

Wicked film, v ktorom Ariana hrá jednu z hlavných postáv, je prequelom ku klasickému príbehu Čarodejník z krajiny Oz. Dej sleduje nepravdepodobné priateľstvo dvoch čarodejníc, Elphaby a Glindy. Elphaba je však neprávom označená za zlú čarodejnicu, keď sa snaží odhaliť korupciu a podvodnícke praktiky čarodejníka, ktorý vládne Oz.