Billy Barman a Korben Dallas spájajú sily: Vyrážajú na spoločné turné do slovenských a českých miest

Netradičná rodina Tour odštartuje už v marci. Dve zastávky budú mať hudobníci aj v Čechách

Obľúbené slovenské kapely Billy Barman a Korben Dallas sa chystajú na spoločné turné. Tento nápad začal vznikať koncom leta, počas ktorého sa členovia stretávali na rôznych festivaloch, kultúrnych podujatiach a v backstageoch. Idea sa zmenila na tour, v rámci ktorej sa na jar budúceho roka vydajú na spoločnú cestu s názvom Netradičná rodina Tour 2025.

„Napriek tomu, že naše kapely majú iný vibe, tak si myslím, že hudobne máme veľa spoločného. Spievame po slovensky, snažíme sa, aby tam bol obsah, ktorý je osobný a zároveň máme s Jurajom Podmanickým podobné melodické cítenie – veľakrát, keď počujem ich skladbu, tak sa mi zdá, že tú melódiu v refréne by som mohol napísať aj ja, a Juraj mi hovoril to isté,“ prezradil frontman Korben Dallas Juraj Benetin.

Zdroj: Facebook/Korben Dallas

Publikum skupín sa takisto výrazne prekrýva, no obe kapely majú odlišný prístup k tvorbe a rokenrolovému životnému štýlu. Zároveň rady vybočujú zo svojich zaužívaných vzorcov.

„Práve tak vznikol názov turné – je to narážka na to, že nás ako muzikantov mnohé spája a mnohé odlišuje. Zároveň je to aj postoj k veciam, ktoré sa dejú okolo nás. Má trochu aj vyrušovať a zdvíhať prst hore, ale pozrime sa na to s nadhľadom. Keď sa pomiešame dokopy, určite vznikne netradičná kompozícia, či už vekovo, profesiami alebo pohlavím,“ hovorí frontman skupiny Billy Barman Juraj Podmanický.

Zdroj: Billy Barman

Kapely počas turné odohrajú 9 koncertov – 7 na Slovensku a 2 v Českej republike. Tracklist budú tvoriť nielen najväčšie hity, ale aj nové skladby, na ktorých obe kapely spoločne pracujú.

Prvý koncert sa uskutoční 21. marca v Trnave. Vstupenky na Netradičná rodina Tour 2025 sú dostupné na webe kapely Billy Barman. Ceny sa pohybujú od 25 €



Všetky zastávky spoločného turné:

NETRADIČNÁ RODINA TOUR 2025:

21. marec – Trnava, OOZI

22. marec – Trenčín, Hviezda

25. marec – Žilina, Mestské divadlo

29. marec – Banská Bystrica, Robotnícky dom

2. apríl – Brno, Fléda

3. apríl – Praha, Lucerna Music Bar

11. apríl – Prešov, PKO Čierny orol

12. apríl – Košice, Tabačka

14. apríl – Bratislava, Stará tržnica

To, že tour bude pre nich výzva, zistili už na spoločnom fotení. Juraj Benetin opísal fotenie ako vyčerpávajúce, keďže trvalo štyri hodiny, pričom dve a pol z nich strávili nonstop oblečení vo vode.

Tam sa trápili so zimou, triasli sa a bojovali s bolesťou krku či kŕčmi v nohách. Napriek tomu sa fotografovi a známemu umelcovi Lousymu Auberovi podarilo zachytiť skvelé zábery, ktoré Juraj Podmanický výstižne prirovnal k situácii, keď sa cítili ako osem čajových sáčkov v bazéne.

Pozri si finálny produkt fotenia: