Podľa dvoch zdrojov magazínu The Hollywood Reporter Greta Gerwig a Noah Baumbach už pracujú na pokračovaní filmu Barbie. Štúdio Warner Bros. tieto špekulácie popiera.

Obaja autori vždy jasne hovorili, že budú pokračovať len vtedy, ak nájdu príbeh, ktorý podporí pokračovanie. "Čo sa skrýva pod príbehom? Ak sa mi podarí nájsť spodný prúd, potom ho dostaneme. Ale ak ho nenájdem, potom už nebude nič," povedala v marci 2024 samotná Gerwigová. Teraz sa však zdá, že ona a jej pracovný a životný partneri tému našli.

The Hollywood Reporter sa totiž od dobre informovaného zdroja dozvedel, že Gerwig a Baumbach už údajne majú nápad na pokračovanie, ktorý nedávno predložili spoločnosti Warner Bros. Hoci je vraj v "ranom štádiu", nájdenie príbehu údajne otvorilo dvere k rokovaniam o zmluve, ale tie sa opäť len začínajú, potvrdzuje ďalší zdroj.

Zástupca štúdia a zástupca tvorcov však túto informáciu nechceli potvrdiť. "Táto správa nie je ničím podložená," povedal zástupca scenáristov, zatiaľ čo hovorca Warner Bros. dodal: "Táto správa od THR je nepresná."

Ak by k dohode skutočne došlo, obaja tvorcovia by museli zložito koordinovať svoje rozvrhy. Baumbach totiž v súčasnosti usilovne pracuje na postprodukcii svojho ďalšieho filmu o dospievaní pre Netflix. Vo filme, ktorý by mal byť uvedený budúci rok, by mali hrať Greta Gerwig, George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern a Billy Crudup. Ani jeho partnerka však nezaháľa a pripravuje svoj vlastný projekt, adaptáciu Letopisov Narnie pre streamovaciu platformu Netflix.