Vladimír Weiss ml. je späť. Prehodnotil koniec kariéry a opäť si zahral za Slovan

Rozhodnutie prišlo po viac ako dvoch mesiacoch po tom, čo oznámil koniec kariéry.

Futbalista oznámil koniec kariéry na začiatku októbra po emotívnom zápase s Manchester City. Po pár mesiacoch sa objavil opäť na ihrisku. Svojej športovej kariére dal druhú šancu.

Na trávniku sa objavil v závere zápasu s Atlético Madrid. „Po zápase s Manchestrom City som v kabíne povedal, že končím a že nemám silu mužstvu ďalej pomôcť. V tej chvíli a po nejakom dlhšom premýšľaní som to cítil, ako som to cítil. Bolo to vyhorenie, ktoré si myslím, že je u každého človeka normálne,“ povedal po zápase s Atléticom Weiss ml. pre ŠK Slovan.

„U mňa to bolo tým, že som veľmi prežíval zápasy a tým, že som vždy chcel na ihrisku a pre Slovan odovzdať všetko. Prišli chvíle, keď som sa trápil herne či fyzicky, všetko ma bolelo a nevedel som v sebe nájsť silu. Preto som povedal, že končím,“ ďalej odôvodnil svoje vtedajšie rozhodnutie skončiť s hraním futbalu.

Svoju kariéru prehodnotil počas dovolenky na Srí Lanke. Ako sám povedal, potreboval vypnúť hlavu a komunikoval len s najbližšími. „Keď som sa vrátil zo Srí Lanky aj s mojím kamarátom Filipom Šebom, nastal rozhovor s 'Kucom', s Kašiom, s 'Robim' Makom a, samozrejme, s 'Paušom' a tými najskúsenejšími. Boli za, za čo som bol veľmi rád,“ opísal.

Jeho návrat schvaľuje aj jeho otec, Vladimír Weiss st., ktorý je zároveň trénerom Slovana. Priznal však, že na trávniku sa ukázal o čosi skôr, ako bolo v pláne. „Comeback“ mal mať až v zápase s Dunajskou Stredou.