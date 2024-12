Rozprávka Na vlásku sa dočká hraného remaku. Ľudia vo veľkom posielajú tipy na herečku dlhovlasej Rapunzel

Ďalší prírastok k zbierke obľúbených rozprávok, ktoré dostanú hraný remake, je Na vlásku. O novej verzii muzikálovej rozprávky sa šepká už dlhšie, no Disney nikdy tvorbu filmu oficiálne nepotvrdil. Podľa Variety je však už film nielen potvrdený, ale už sa rokuje aj o role režiséra. Tú by mal obsadiť Michael Gracey, režisér muzikálu The Greatest Showman.

Ako sme už spomínali, klebety o tomto remaku sa šíria už roky, a tak fanúšikovia začali premýšľať nad tým, koho by chceli obsadiť do rolí hlavných postáv. Najväčšími favoritkami na dlhovlasú princeznú Rapunzel sú herečky Amanda Seyfried, Florence Pugh a Sabrina Carpenter. Zazneli aj mená ako Glen Powell ako šarmantný zlodej Flynn Rider či Cher ako matka Gothel.

Live-Action Tangled needs to cast Amanda Seyfried as Rapunzel and Cher as Gothel! 🎬✨ Sorry, but I don't make the rules! 😅 pic.twitter.com/NwsujqCgwA