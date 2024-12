Syn známeho herca sa stotožňuje s jeho filmovou postavou zo Sám doma - Kevinom McCallisterom.

Trojročný Dakota Song Culkin je presvedčený, že hral hlavnú úlohu vo filme Sám doma. Prezradil to svojmu otcovi počas spoločného sledovania vianočnej klasiky.

„Myslí si, že je Kevin,“ povedal Macaulay Culkin o svojom synovi pre E! News. „Povedal som mu: Pamätáš si, ako si išiel po tých schodoch na sánkach? On na to: Áno. Samozrejme, že si pamätám. A ja na to: Pamätáš si tie žlté vlasy? A on na to: Áno!“ povedal známy herec. Dakota sa vraj v skutočnosti veľmi stotožňuje s Culkinovou filmovou postavou zo Sám doma - Kevinom McCallisterom.

Herec tiež s láskou spomína na to, ako prvýkrát videl svojho syna pri sledovaní filmu. Povedal, že keď sa Dakota postavil a začal predvádzať dnes už legendárny tanec z vianočnej komédie, vstal a začal tancovať s ním. A hoci sa sledovanie Sám doma stalo vianočnou tradíciou mnohých rodín, Macaulay priznal, že mu osobne chvíľu trvalo, kým si film „obľúbil“.

„Tak trochu sa ho učím prijímať a zároveň si z neho robiť srandu,“ povedal. „Je veľmi vzácne, keď máte niečo, čo tak trochu zahŕňa dôležitý deň, a ja som toho súčasťou. Je zábavnejšie to prijať, ako s tým bojovať,“ dodal herec.