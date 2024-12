Brutálne KO kopom do hlavy. Oktagon má nového šampióna, galavečer priniesol rýchle konce a nečakané momenty

Mníchovská SAP Garden aréna sa v sobotu stala dejiskom turnaja Oktagon 64. Pozrite si, čo všetko sme mohli na podujatí vidieť.

Na Oktagon 64 boli pôvodne naplánované dva titulové zápasy, ale hlavný zápas bol na poslednú chvíľu zrušený, pretože šampión Hatef Moeil odmietol bojovať po incidente na piatkovej tlačovej konferencii, pri ktorom zranil promotéra. Viac informácií o celej situácii si môžete prečítať tu.

Výsledkom bolo deväť zápasov, ktoré však poskytli atraktívne divadlo. Videli sme miestne a medzinárodné hviezdy, veľkolepé finále a napínavé súboje. Vrcholom večera bol zápas o titul vo welterovej váhe, v ktorom sme spoznali nového šampióna a videli nezabudnuteľný knokaut.

Mladé talenty a rýchle finále

Galavečer odštartoval súbojom dvoch mladých talentov - Jána Stanovského a Fedora Durica. Dominancia Durica bola zjavná od prvého kola, keďže bol úspešnejší v stoji aj na zemi. To sa potvrdilo aj v ďalších kolách, v ktorých český bojovník nedokázal nájsť recept na nemeckého bojovníka, a tak po troch kolách mali slovo rozhodcovia. Všetci označili za víťaza 20-ročného Durica, ktorý si pripísal siedme víťazstvo v kariére a zatiaľ nepozná porážku.

Prvý finiš večera priniesol očakávaný súboj medzi Markom Bartlom a Endritom Brajshorim. Hoci Bartl nastúpil ako outsider, nakoniec predviedol skvelý výkon. Najskôr Brajshoriho zaskočil tvrdým lakťom v stoji a po prenesení boja na zem dal súperovi trojuholníkové škrtenie.

Brajshori sa snažil zo zovretia vymaniť, ale nepodarilo sa mu to a po chvíli bol nútený vzdať sa. Bartl nadviazal na svoje októbrové víťazstvo a v rozhovore po zápase sa poďakoval nemeckému publiku.

Zdroj: OKTAGON MMA

V zápase Gokhan Aksu proti Janovi Malachovi sme videli aj ukončenie v prvom kole. Pre Aksu to bol debut v Oktagone, ale bol na vrchole svojich síl. Zadným škrtením rozhodol zápas vo svoj prospech. Aksu tak predĺžil svoju sériu víťazstiev na štyri v rade. Všetkých svojich doterajších 11 víťazstiev dosiahol nekompromisne pred limitom.

Jamie Cordero bol najrýchlejším zakončovateľom večera. Obávaný knokautér Cordero si tentoraz pripísal vôbec prvé víťazstvo na zemi, keď už po jednej minúte nasadil Ionovi Taburceanuovi kimuru a prinútil ho vzdať sa. Cordero tak mohol osláviť svoje piate víťazstvo na pôde organizácie, zatiaľ čo Taburceanu si pripísal druhú porážku v rade.

Do klietky prišiel o barlách

V poslednom zápase na karte prelims sa stretli český favorit Jakub Dohnal a nemecký zápasník Michael Deiga-Scheck. Nemec prišiel do klietky netradične, o barlách kvôli zranenému kolenu. Dohnal v zápase od začiatku dominoval, ale Nemec zároveň dokázal českého bojovníka potrápiť najmä v stoji.

Niekoľkokrát sa zdalo, že Deiga-Scheck kvôli kolenu zápas predčasne vzdá, ale nakoniec sa zápas dostal do tretieho kola, v ktorom Dohnal nezaváhal a svojho súpera uškrtil (rear-naked choke). Dohnal sa tak po dvoch prehrách v posledných dvoch zápasoch vrátil na víťaznú šnúru.

Zdroj: OKTAGON MMA

Hlavnú kartu otvoril súboj ťažkej váhy Sebastian Herzberg vs. Patrick Vespaziani. Nemec Herzberg vstupoval do zápasu neporazený, ale taliansky bojovník s prezývkou "Gladiátor" mu uštedril prvú porážku. Vespaziani spôsobil svojmu súperovi v druhom kole tržnú ranu, z ktorej Herzberg začal krvácať. Talian pokračoval v tlaku a po salve tvrdých úderov na zemi bol rozhodca nútený zápas zastaviť. Vespaziani tak svoj prvý zápas v Oktagone oslávil najlepším možným spôsobom - víťazstvom pred limitom.

Supertalent nesklamal

Jedným z vrcholov večera bol zápas medzi neporazeným Maxom Holzerom a Eugenom Black-Dellom. Nemecký supertalent Holzer ani tentoraz nezaváhal a v troch kolách ukázal jasnú dominanciu, po ktorej si odniesol jednomyseľné víťazstvo na body. Holzer má teraz na konte 10 víťazstiev bez jedinej porážky a opäť potvrdil, že patrí medzi najväčšie talenty na nemeckej scéne. Ak bude pokračovať v takýchto výkonoch, pravdepodobne má pred sebou veľkú budúcnosť.

Hlavný predtitulový zápas medzi Alexandrom Poppeckom a Mateuszom Strelczykom sa bohužiaľ skončil asi tým najhorším možným spôsobom. Alexander Poppeck v prvom kole zasiahol svojho súpera pri plote kolenom do hlavy, čím sa dopustil faulu. Viditeľne otrasený Strelczyk dostal čas na zotavenie, ale nakoniec sa rozhodol, že nie je schopný pokračovať v zápase. Kvôli nedovolenému úderu, ktorý ukončil zápas, bol zápas vyhlásený za nesúťažný.

Zdroj: OKTAGON MMA

Nový šampión

Úplnú bodku za turnajom urobili navrátilec do Oktagonu Kaik Brito a "moldavský Drakula" Ion Surdu, ktorí bojovali o titul vo welterovej váhe. Hneď v polovici prvého kola zasiahol Surdu svojho súpera v blízkosti plota tvrdým kopom do hlavy, ktorý poslal Brita na zem úplne do bezvedomia. Týmto exhibičným knokautom si Surdu vybojoval svoj vysnívaný majstrovský opasok a zároveň si vyzdvihol finančnú prémiu za výkon večera.