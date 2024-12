Ak chceš hudobný nástroj s podpisom, priplatíš si hneď niekoľkonásobne.

Donald Trump prišiel po víťazstve v prezidentských voľbách s novými produktmi. Po novom si môžeš kúpiť gitary so špecifickým dizajnom. Niektoré ti dokonca novozvolený americký prezident podpíše.

Jeho nová značka sa volá Trump Guitars a vybrať si môžeš z viacerých prevedení elektrických i akustických gitár. K dispozícii je napríklad kolekcia „American Eagle.“ Telo hudobného nástroja zdobí Trumpov ikonický slogan „Make America Great Again.“ Nástroje sú navyše zdobené maľbou orla a americkej vlajky.

Zdroj: Trump Guitars

Dokonca si na eshope môžeš vybrať či chceš gitaru s podpisom alebo bez neho. Rozdiel v cene je viac ako 8-násobný. Na porovnanie, za akustickú gitaru zaplatíš 1 250 dolárov (1 180 €) bez podpisu. Ak ju chceš s ním, má cenu až 10 500 dolárov (9 916 eur).

K dispozícii sú aj gitary so sloganom „God Bless the USA.“ V tomto prípade ti však musí stačiť základné prevedenie bez signatúry. Okrem týchto dvoch sérií plánuje aj rad „prezidentských“ gitár. Tie si môžeš objednať už teraz, no na dodanie si musíš počkať približne pol roka. Prezidentské elektrické gitary majú jednoduchý dizajn. Predávajú sa v troch farebných prevedeniach a zdobí ich iba Trumpovo meno.