Daruj na Vianoce zdravie. Toto sú dôvody, prečo je operácia očí ideálnym darčekom pod stromček

Ak máš rodiča alebo súrodenca, ktorý nosí okuliare, toto je skvelý tip na darček.

Blíži sa obdobie sviatkov a s nimi aj každoročné nakupovanie darčekov. Vždy chceme vybrať darček, ktorý bude jedinečný, ale nie vždy máme hlavu plnú nápadov. Obchody sú preplnené a stresujúce a tie najlepšie darčeky sa rýchlo vypredajú. Ako sa tento rok môžeš vyhnúť darčekovej mánii?

Všetci s dioptriami poznajú ten nepríjemný pocit, keď z veľkej zimy vojdú do miestnosti a zahmlia sa im okuliare. Či už vidia zle do blízka alebo do diaľky, iste ocenia darček, vďaka ktorému budú vidieť aj bez dioptrií. Rovnako sa môžu zbaviť kontaktných šošoviek, ktorých aplikácia zaberie ráno veľa času.

Renomovaná očná klinika NeoVízia je jednou z najlepších kliník, o čom svedčia aj rôzne certifikácie a ocenenia . Na klinike vykonávajú laserové operácie, vyšetrenia aj iné služby s vysokou kvalitou a individuálnym prístupom.

Darček, ktorý budú mať na celý život

Starnutie je nevyhnutná súčasť života a zrak nie je výnimkou. Tvojim rodičom sa po 40-tke postupne zhoršuje zrak a čím skôr podstúpia laserovú operáciu očí, tým skôr predídu vekovo podmieneným očným ochoreniam. Počas laserovej operácie PRELEX lekári nahradia prirodzenú šošovku umelou, ktorá nepodlieha starnutiu.

„Počas operácie očný chirurg implantuje multifokálne vnútroočné šošovky. Pomocou nich je možné odstrániť akýkoľvek počet dioptrií do blízka aj do diaľky. Trendom sú tiež trifokálne šošovky. Tie poskytujú špeciálne pohodlie pacientom, ktorí pracujú dlhé hodiny na počítači a potrebujú perfektné videnie nielen na čítanie a do diaľky, ale aj na strednú vzdialenosť,“ opisuje metódu primár očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči.

Zdroj: NeoVízia

Aké sú výhody a čo môžeš očakávať?

Laserová operácia PRELEX používa druh femtosekundového laseru LenSx, ktorý nahradí všetky ostré nástroje, ako napríklad skalpel. Zákrok sa vykonáva ambulantne a trvá približne 15 minút. Je úplne bezbolestný a nie je potrebná žiadna anestéza. Oko je pri zákroku znecitlivené kvapkami a na druhý deň po operácii pacient na operované oko normálne vidí.

Pacientom po operácii nehrozí vznik sivého zákalu a znižuje riziko vzniku zeleného zákalu. Výhodou NeoVízie je ľudský prístup a kvalitná lekárska starostlivosť. ,,Pomocou najmodernejšej technológie a prémiových šošoviek dokážeme každému pacientovi nájsť riešenie na mieru. Počas jedného zákroku zbavíme pacienta sivého zákalu, astigmatizmu aj závislosti na okuliaroch,“ vysvetľuje MUDr. Piovarči.

Zdroj: NeoVízia

Naštuduj si informácie – ide o zrak

Je mnoho faktorov, ktoré musíš brať na vedomie pri výbere očnej kliniky. Dôležité je dostatočne podrobné vstupné vyšetrenie, ale aj kvalitná pooperačná starostlivosť. Pre našich rodičov chceme len to najlepšie, preto je vždy dobré premyslieť si tú správnu alternatívu.

„Je potrebné brať do úvahy nielen zdravotný stav pacienta, ale aj jeho očakávania, potreby, nároky jeho zamestnania, koníčky či koľko času trávi za volantom, a podľa toho stanoviť ten najlepší postup pre pacienta z dlhodobého hľadiska. Nepúšťame sa do operácií, o ktorých vieme, že pacientovi neprinesú dostatočné zlepšenie a nebudú mať preňho očakávaný efekt,“ hovorí MUDr. Piovarči, ktorý vo svojej praxi vykonal už viac ako 25-tisíc operácií.

Zdroj: neovízia

Skúsení lekári dbajú na každý detail

Od lekárov očakávame automatickú odbornosť a kvalitu, ale nie vždy je to tak. Podstatnou súčasťou lekárskej praxe by mal byť individuálny prístup lekára, ktorý informuje pacienta o každom kroku.

,,Každý vyšetrujúci lekár by mal mať zapnutý svoj ‚šiesty zmysel‘ a používať zdravý lekársky úsudok a svoje skúsenosti. Hoci u niektorých pacientov môžu všetky vyšetrenia ukazovať v prospech laserového zákroku, po rozhovore s pacientom môže odborník rozhodnúť opačne a pacientovi zákrok neodporučiť,“ myslí si MUDr. Piovarči.

Na Vianoce chceme stráviť čas s rodinou, ale aj darovať svojim blízkym niečo špeciálne, čo ich poteší. NeoVízia má množstvo spokojných pacientov, ktorí sa cítia po zákroku lepšie nie len po fyzickej, ale aj po psychickej stránke.

,,Veľmi sa bojím bolesti, ale toto absolútne nebolelo. Neviem to nikomu vysvetliť, každý si myslí aká to je bolesť, ale naozaj žiadna. Na operáciu som presvedčil aj časť svojej rodiny a všetci sú nadmieru spokojní,“ opisuje svoju pozitívnu skúsenosť pacient Oliver, ktorý podstúpil zákrok PRELEX v NeoVízii.