Je dobré mať vo svojom šatníku veci, ktorými sú stávkami na istotu.

Crossbody kabelky sa hodia na každú príležitosť a vieš ich univerzálne využiť. Presvedč sa o jej výhodách a nájdi spolu s našimi tipmi ten svoj model.

Praktická a univerzálna zároveň

Ak hľadáš univerzálny doplnok do tvojho šatníka, určite by ním mala byť práve crossbody kabelka. Jej univerzálnosť spočíva v tom, že sa hodí na akúkoľvek príležitosť. Využiješ ju do práce, školy, na nákupy, výlety a cestovanie, prechádzku do mesta, návštevu galérie či kina, ale aj na pracovné stretnutia alebo večerné akcie. Vďaka minimalistickému dizajnu ju vieš ráno zobrať so sebou do práce a pokojne ťa môže sprevádzať večer na spoločenskom podujatí.

Crossbody kabelky sú nadčasovým doplnkom, ktorý obmenami v dizajne, farbách či v materiáli má stále miesto v ženskom šatníku. Je to praktický model kabelky, vďaka ktorému máš všetko po ruke bez zbytočného hľadania. Má dostatok priestoru na základné veci, akými sú kľúče, peňaženka, doklady, mobil, vreckovky či rúž. Veľkou prednosťou týchto kabeliek je to, že ich majiteľka má voľnosť pohybu. Vďaka spôsobu nosenia sú crossbody kabelky považované za bezpečnejšie modely, keďže sa nachádzajú blízko tela, čím sa znižuje riziko nepozorovaného otvorenia kabelky na frekventovaných miestach.

Ako si vybrať tú pravú crossbody kabelku?

Hľadáš model crossbody kabelky, ktorý by sa ti hodil? Páčia sa ti viaceré modely a nevieš sa rozhodnúť? Aj keď je crossbody kabelka univerzálnym doplnkom, mala by si v prvom rade vedieť, na aký účel ju chceš využiť. Podľa toho sa vieš rozhodnúť, či siahnuť po niečom všestrannom alebo skôr špeciálnom.

Okrem účelu využitia kabelky ti veľa napovie aj to, čo všetko v nej potrebuješ nosiť. Následne sa vieš zamerať na rozmery a veľkosť kabelky. Je rozdiel, či potrebuješ mať so sebou len nutné veci a postačí ti minimalistický model, alebo do nej potrebuješ zbaliť napríklad aj notebook a nejaké veci navyše. V tom prípade sa poobzeraj po niečom priestrannejšom.

Všímaj si materiál, z akého je kabelka vyrobená a jej spracovanie. Kvalitnejší materiál sa síce odrazí na cene, ale zase poslúži dlho. Nemusí sa však jednať len o kožu. Krásne a funkčné kúsky nájdeš aj zo syntetických materiálov alebo textilu. Dôležité je, primerane sa o daný materiál starať, aby ti kabelka vydržala niekoľko sezón.

Na prvý pohľad ťa určite zaujme farba, a tvar. Podľa strihov si môžeš vybrať z modelov, ktoré sú skôr na výšku, na šírku alebo majú nepravidelný, asymetrický tvar. V prípade výberu crossbody kabelky bude rozhodujúcim faktorom popruh, ktorý vlastne umožňuje nosiť kabelku krížom cez telo. Dáš prednosť užšiemu či širšiemu, ktorý poskytne väčšiu podporu? Rozhodnutie je len na tebe a tvojich preferenciách. Niektoré modely majú popruh odnímateľný, čiže z crossbody kabelky sa rýchlo a efektne vie stať clutch model kabelky do ruky, ak je to potrebné. Samozrejme aj variabilita a možnosť nastavenia dĺžky popruhu je dôležitá.

Nezabudni ani na drobné detaily, akými sú pracky, zips a možnosť zapínania. Tak, ako vonkajšok aj vnútro je dôležité a rozhodujúce. Preto si prezri pri výbere dôkladne, ako je riešený vnútorný priestor, priehradky, vnútorné vrecko na drobnosti alebo špeciálne priehradky určené na elektroniku.

