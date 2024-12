Dalyb zverejnil tracklist k očakávanému albumu AUX. Okrem hostí načrtol aj dátum vydania

Vyjde AUX ešte v decembri?

Dalyb pred tromi týždňami na svojom Instagrame oznámil, že čoskoro vydá svoj dlho očakávaný solo album AUX, ktorý avizoval ešte v roku 2023. Dnes znova teasoval vydanie, keď na svojom profile zverejnil časť tracklistu a verzie fyzických coverov. Tie budú vydané v limitovaných počtoch, a to 25 v modrej farbe, 5 v čiernej farbe a 1 zlatý cover.

Na novom albume sa podľa príspevku môžeš tešiť na featy so Zayom, Taomim, WENom a ďalšími. Jedna strana tracklistu je však stále zakrytá a fanúšikovia sa tak zrejme ešte môžu tešiť na ďalších hostí. Medzi skladbami sa nachádzajú aj dva už vydané tracky, a to Gerard a Joey Drippiani, ktoré Dalyb zverejnil počas roka 2024.

Nedočkaví fanúšikovia rozprúdili v komentároch debatu, kedy vlastne album vydá. Dalyb na to odpísal: „Pekne vyčistiť čižmičky a uvidíme, kto verí na zázraky“. Môžeme teda predpokladať, že tým myslel Mikuláša, a teda, že by mohol album vydať už 6. decembra. Zatiaľ sú to však iba dohady.