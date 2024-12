Katka pre Refresher prezradila, ako na súťaž reagoval Ján Koleník, ale aj to, ako akciu zorganizovala.

Na Mierovom námestí v Trenčíne sa v piatok (29. novembra) uskutočnila jedinečná akcia. V meste hľadali najlepšieho dvojníka Jána Koleníka. Súťaž zorganizovala mladá Slovenka Katka, ktorá pre Refresher prezradila detaily.

„Videli sme podobné súťaže v zahraničí a prišlo nám to vtipné, tak sme chceli niečo také priniesť aj na Slovensko,“ vysvetlila. Plagáty, ktoré informovali o súťaži, vyvesila v škole, kde študuje, a následne o akcii povedala aj svojim kamarátom. „Nečakali sme, že sa to bude ľuďom tak páčiť, ale čoskoro o tom vedelo skoro celé Slovensko,“ dodala.

Pred realizáciou súťaže museli kontaktovať mesto a vypýtať si povolenie. „V deň akcie prišlo približne 100 ľudí, z toho 13 odvážnych súťažiacich. Hlavná cena bola poukážka do kaviarne, pred ktorou sme sa stretli, diplom a medaila,“ povedala. Ceny však podľa nej dostali aj súťažiaci, ktorí skončili na 2. a 3. mieste spolu s čokoládami.

Trojica víťazov. Zdroj: Archív respondenta

Aspoň malá reakcia od Jána Koleníka

Víťazov netradičnej súťaže vyberali diváci na základe hlasitosti potlesku. Podľa Katkiných slov sa obecenstvo veľmi zapájalo. „Som si istá, že potlesk a krik bolo počuť cez celé mesto. Bola tam výborná atmosféra, ľudia sa zabávali. Láska ku Koleníkovi nás všetkých zblížila. Som veľmi vďačná všetkým, ktorí sa zúčastnili, a hlavne odvážnym súťažiacim,“ opisuje atmosféru.

Na súťaž reagoval aj Ján Koleník, ktorý Katke odpovedal smajlíkmi. „Dúfali sme, že sa súťaže zúčastní, ale bohužiaľ sme ho v Trenčíne nevideli,“ povedala organizátorka. Katka na záver dodala, že by súťaž rada organizovala aj v iných mestách. „Ak by bol dostatočný záujem, tak by som bola rada, ak by som mohla niečo takéto zorganizovať aj v Bratislave“ povedala.

Zdroj: Instagram @coffeesheepsvk