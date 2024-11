Myslí si, že mu ho niekto ukradol kvôli biznisu s kryptom.

Známy slovenský memečkár Wugabo, civilným menom Gabriel Kopček, prišiel o svoj profil, na ktorom mal 60-tisíc sledovateľov. Myslí si, že mu tým chceli ublížiť kvôli jeho podnikaniu v krypte.

Wugabo sa preslávil na Instagrame tvorbou memes, ktorými bavil svoju komunitu. O svoj legendárny profil však nedávno prišiel a momentálne ho nájdeš na profile @wugabeezy, na ktorom píše, že navždy zmenil slovensky internet, no potom dostal ban. Ako nám však prezradil, zatiaľ to je dočasné riešenie. Pracuje na tom, aby mu zrušený profil vrátili. Momentálne však bez úspechu.

Známy memečkár zatiaľ nevie, ako o profil prišiel, no domnieva sa, že to súvisí s jeho podnikaním v krypte. „Neviem, čo presne sa stalo, ale myslím si, že to bol cielený útok od nejakej skupiny ľudí. Posledné dva roky sa venujem crypto obsahu a poukazujem aj na podvody,“ povedal pre Refresher.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @popicibiznis

Sociálne siete patria k zdrojom jeho príjmu. Nie sú síce jediným, no kvôli strate účtu príde o peniaze. „Ušlý zisk na dlhodobých spoluprácach je 30-tisíc eur ročne. Mám aj nejaké krátkodobé. Odhadujem to teda na 40-tisíc v hrubom,“ prezradil.

„Našťastie mám vybudované aj iné zdroje príjmov. Mám vybudovanú najväčšiu crypto komunitu na Slovensku,“ dodal. Influencer pôsobí aj na Tiktoku, no tam je jeho komunita menšia. Jeho tvorbu však môžeš zatiaľ sledovať tam alebo na dočasnom profile.