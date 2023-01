Wugabo sa živí tvorbou memes: Separovi som sa v telefóne ospravedlňoval 12 minút, hate je na Slovensku zlý pre biznis (Rozhovor)

„Vranov je mesto, kde žije do 25-tisíc ľudí, tak si predstav, že pred sprísnením regulácií v zákone sme mali v meste viac ako 20 herní. Hazard je tam súčasť života každého človeka. Nehovorím, že každý hrá automaty, ale je to možno až kultúrna vec,“ vysvetľuje memečkár Wugabo, ktorý sa za posledných 5 rokov na Instagrame vypracoval z nenápadného východniara na známeho slovenského influencera.

Dnes má spolupráce so známymi slovenskými firmami, ale prevádzkuje aj vlastnú stávkarskú komunitu s viac ako 1 000 ľuďmi, kde mesačný poplatok stojí 10 eur.

V našom rozhovore hovorí, že do veľkej miery ľutuje svoje začiatky, pretože síce tvoril stokárske memes, ale otvorene a tvrdo urážal známe tváre, čo podľa neho nie je v biznise na internete rozumné.

„Ospravedlnil som sa všetkým ľuďom, ktorých som urážal. Napríklad so Separom som volal 12 minút, vylial mu srdce a ospravedlnil sa mu za to, že tie urážky neboli správne.

Hate je navyše veľmi zlý pre biznis. Nemôžeš s*ať tam, kde ješ,“ vysvetľuje so slovami, že sa z minulosti poučil.

Wugabo si vo svojich memes dodnes rád uťahuje z chlapcov z Vranova. Zdroj: Instagram/Wugabo

V roku 2018 si v rozhovore u nás povedal, že získať fame na Slovensku je podľa teba extrémne ľahké. Ako sa na to pozeráš s odstupom času?

Keby som ten rozhovor robil znovu, tak by som to tvrdenie trochu preformuloval. Na Slovensku je určite veľa spôsobov, ako sa stať slávnym, lebo dnes majú ľudia ešte viac platforiem ako v roku 2018. Myslím, že stať sa niekým, koho ľudia na internete registrujú, je celkom jednoduché, no nepovedal by som, že je to extrémne ľahké.

Pred rokmi si začal robiť memes o východniaroch a influenceroch, aké tu dovtedy veľmi neboli. Hodnotíš to spätne v hlave nielen pozitívne, ale aj kriticky?

Ja sám to nejako kriticky nehodnotím, ale ľudia okolo mňa mi viackrát povedali, že tu bola éra internetu predo mnou a po mne. Kým som nezačal robiť memes, boli tu obrázky od Emefka alebo Zvráteného humoru, ktoré mierili skôr na širokú verejnosť.

Až potom so mnou prišli memes z uličného života a každodenných situácií na sídlisku. To vystrelilo, lebo mladí mali konečne možnosť stotožniť sa s tým, čo zažívajú a čo vidia na Instagrame. Ja by som si nikdy nedovolil povedať, že aký som geroj a ako som zmenil slovenský internet, ale viacero ľudí okolo mňa mi povedalo, že som ho naozaj navždy zmenil.

Mnohým ľuďom s veľkými profilmi na Instagrame vadí nálepka influencer. Ty rozhodne máš vplyv na ľudí, ale v roku 2018 si hovoril, že memes sú len sranda, ktorá nemá hlbší zmysel. Kedy si pochopil, že by z toho mohol byť úspešný biznis?

Od začiatku som nikdy nerobil výlučne memes, ale ukazoval som svoj ksicht a pomaly budoval svoju značku. Nemám problém vystupovať na verejnosti a hovoriť na storkách, aj keď rozumiem, že niektoré meme profily to vyslovene nechcú. Mne to nevadí, lebo celé to bol môj plán.

Vedel som, že keď budem ukazovať svoju tvár, tak to možno jedného dňa budem vedieť zmonetizovať. A od nejakého momentu som si uvedomil, že to môže byť celkom dobrý biznis. Dnes je to moja obživa a zarábam na tom peniaze.

Medzitým som robil v marketingovej agentúre a pochopil som, že dnes humor ovláda všetko. Dobrým príkladom je Fero Joke, ktorý je totálny borec a humorne ti vie odprezentovať každý produkt, ktorý mu dáš. Odkedy prišlo Hellko, tak spolupráce, samozrejme, neboli na dennej ani mesačnej báze, ale pred rokom som uzavrel svoju doteraz najväčšiu spoluprácu s Fortunou.

Wugabo si vie predstaviť, že by si vo filme zahral Mikuláša Černáka. Zdroj: Instagram/Wugabo

Momentálne je veľkou témou na Instagrame tvoj server na Discorde. Ponúkaš na ňom ľuďom stávkovacie poradenstvo za mesačný poplatok. Ako vznikol tento nápad?

Cez minulé leto sme s kamošom Maťom Chamutym, s ktorým spoluvlastníme ten Discord, stávkovali na Dotu. Maťo hrá Dotu profesionálne, aj keď na nižšej úrovni ako náš najznámejší hráč Skiter, a tak sme podávali na turnaje a boli sme vo veľkom pluse. Tak sme sa rozhodli, že urobíme tipérsku komunitu za smiešny poplatok.

Tak sa aj stalo a fungujeme už tri mesiace. Z pohľadu ľudí, ktorí sú v skupine, je to celkom úspešná vec, ak sa držia našich rád ohľadom Doty. Hlavne Dota je najväčším ťahačom nášho servera.



Mesačný poplatok stojí 10 eur a aktuálne máš na serveri viac ako 1 000 ľudí. Znamená to, že mesačne ti server zarobí viac ako 10 000 eur?

