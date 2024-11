Žena pracujúca na stavbe potrebuje hlavne nadhľad, hovorí dvadsaťročná Vlaďka, ktorá sa živí ako stavbárka.

V jej veku väčšina dievčat pravdepodobne premýšľa nad tým, aká práca by pre ne bola do života ideálna. Paleta je síce pestrá, no všeobecne môžeme konštatovať, že len máloktorá mladá dáma si predstavuje ťažkú fyzickú prácu v nie najčistejšom prostredí.

Dvadsaťročná Vlaďka z Čiech, konkrétne z Opavska, má však vo svojej kariére jasno. Pracuje ako robotníčka na stavbe a už teraz vie, že túto profesiu chce robiť dlhodobo, pretože sa v tom našla. „Výkopové práce, murárske práce, stierky, maľovanie a tak ďalej," opísala svoje najčastejšie pracovné činnosti.

V tomto článku si prečítaš: Ako sa z kondičnej masérky stala stavbárka.

Ako reagujú mužskí kolegovia, keď príde na stavbu.

Ako sa pasuje so sexuálnymi narážkami.

Prečo si vlastne vybrala takúto profesiu, čo ju na tom lákalo či aké má skúsenosti s mužskými kolegami. V našom rozhovore sme sa pýtali na mnoho ďalších otázok, keďže stretnúť dnes mladú babu v pozícii tradičnej robotníčky sa len tak často nevidí.

Svoj život žije ja, nikto iný. A preto som sa ani nepozastavila nad tým, že ako sa na to budú pozerať iní ľudia.

Kedy si sa rozhodla, že sa tomuto chceš venovať?

Ako som spomínala tú jar 2022, vtedy som začala chodiť s otcom na rôzne brigády. Neskôr ma čakalo dôležité rozhodnutie. Musela som sa rozhodnúť, čo budem ďalej v živote robiť. Vtedy mi hlavou prebehli všetky krásne chvíle a spomienky z brigád, kde som bola s ockom. Tým pádom bolo hotovo. Rozhodla som sa pre prácu stavbárky a začala som si hľadať firmu a partiu na prácu.

Na akej stavbe momentálne pracuješ?

Aktuálne som na viacerých stavbách naraz, konkrétne na dvoch. Väčšinou som na jednom projekte tak mesiac, najviac to boli tri mesiace na jednej stavbe.

Ako dlho sa tomu venuješ?

Začala som v máji 2022. Teraz som už rok so zmluvou ako profíčka.

Viedol ťa k tomu teda tvoj otec?

Určite áno. Ale všeobecne ma k tomu viedla chuť pracovať. Od svojich štrnástich som chodila po rôznych brigádach, až sa ma otec raz opýtal, či nechcem ísť robiť helferku na jednu stavbu. Odvtedy sa ma to nejak držalo. (smiech)



Čo si študovala? Nechcela si ísť na výšku?

Vyštudovala som na strednej škole rekondičné masérstvo. Myšlienka o vysokej škole tu bola a premýšľala som o tom. Ale napokon som si vybrala cestu toho, že budem pracovať na pozícii, kde som šťastná a kde ma to hlavne baví.



Nebála si sa, ako to bude brať okolie?

Svoj život žije ja, nikto iný. A preto som sa ani nepozastavila nad tým, že ako sa na to budú pozerať iní ľudia. Nemala som z toho žiaden stres ani strach a tým pádom myslím, že to celé prebehlo v úvode úplne v pohode.

Čo ti hovorila rodina na toto rozhodnutie?

Najbližšia rodina s tým nemala žiaden problém. Moji rodičia ma od začiatku podporovali v tomto rozhodnutí a viem, že sú na mňa veľmi pyšní.



Nebol pre teba problém vhupnúť do takéhoto viac mužského odvetvia?