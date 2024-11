Khalid sa otvorene priznal k homosexualite: „Som gay a je to úplne v poriadku“

Hudobník sa k svojej sexuálnej orientácii vyjadril na sociálnej sieti.

Spevák a skladateľ Khalid prehovoril na internete otvorene o svojej sexualite. „Aj po priznaní mojej sexuality sa svet stále točí. Poďme si to ujasniť, nie som zahanbený svojou sexualitou! V skutočnosti to nie je nikoho vec! Ale ja som v pohode so sebou,“ uverejnil na sociálnej sieti.



Dohady o Khalidovej sexuálnej orientácii odštartoval príspevok speváka Huga D Almonteho, ktorý zverejňuje fotografie umelcov, s ktorými mal sex. „Jeden z vašich obľúbených homosexuálnych spevákov R&B,“ napísal v statuse Almonte. O chvíľu na to zverejnil fotografiu s Khalidom, informuje portál rollingstone.com.



Khalid sa ku kontroverzným statusom Almonteho doposiaľ nevyjadril, no v komentároch pod príspevkom reagoval na poznámku používateľa: „Nič som neskrýval! Jednoducho vám do toho nič nie je.“