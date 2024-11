Ronaldo chce zbúrať internet. Do najnovšieho videa si zavolal MrBeasta, chce ho prekonať v počte odberateľov

Hosťom v Ronaldovom videu je najväčší youtuber na svete – MrBeast. Niektorí fanúšikovia sú sklamaní, čakali totiž Messiho.

Legendárny futbalista Cristiano Ronaldo si nedávno založil svoj vlastný kanál na YouTube. Za mesiac získal 60 miliónov odoberateľov a prekonal tak rekord najväčšieho youtubera na svete Jimmyho Donaldsona, známeho ako MrBeast, ktorý za rovnaký čas získal „len“ 20 miliónov. Ronaldo tiež nedávno teasoval svojich fanúšikov, že do svojho videa pritiahne hosťa, s ktorým „zničí internet“. Ukázalo sa, že išlo práve o MrBeasta.

Na začiatku spoločného rozhovoru Donaldson priznal, že nečakal, že Ronaldo dosiahne až toľko odoberateľov naraz. Na to mu futbalová legenda položila otázku: „Myslíš si, že ťa porazím?“, čím odkazoval na fakt, že MrBeast je aktuálne najsledovanejším youtuberom na svete s vyše 330 miliónmi odoberateľov. Donaldson na to odpovedal, že keby tvoril správny content, tak to je jednoznačne možné, keďže Ronaldo má už miliardu sledovateľov na Instagrame, čím tiež trhá svetový rekord.

Youtuber navyše dal Ronaldovi tipy, ako na svoj channel pritiahnuť väčšie publikum. Poradil mu, aby do videí pozval veľké mená, alebo aby zdieľal svoje myšlienky po veľkom zápase či reagoval na svoje najlepšie góly. „Robil by som viac vecí súvisiacich s futbalom, lebo preto ťa milujeme,“ povedal MrBeast.

Fanúšikovia však v komentároch neboli veľmi nadšení. Väčšina totiž očakávala, že na to, aby „zničil internet“ si do videa zavolá Messiho.