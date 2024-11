Youtuber IShowSpeed vyzýva na súboj Jakea Paula. Streamer tvrdí, že ho dokáže knokautovať

To, či z toho bude reálny zápas, zatiaľ nie je známe.

Na podujatí ComplexCon 2024 v Las Vegas IShowSpeed vysvetlil, že sa nebojí žiadnych výziev a má pocit, že by sa mohol postaviť komukoľvek. Preto sa spýtal svojich divákov, koho by mal vyzvať na zápas a jeho diváci mali okamžite jasno - Jakea Paula.

„Mám pocit, že by som mohol poraziť Jakea Paula,“ cituje ho Complex. Potom povedal, že rešpektuje pracovnú morálku Jakea, ale v jeho hre vidí diery. Dodal, že na prípravu na boxerský zápas s akýmkoľvek „monštrom“ mu stačí iba niekoľko mesiacov.

„Ak mi dáte šesť mesiacov, bude to stačiť. Ak dostanem šesť mesiacov tréningu, porazím každé monštrum na svete,“ povedal IShowSpeed predtým, ako predpovedal, ako by zápas s Paulom dopadol. „Myslím si, že to bude jasný knokaut. Možno v piatom alebo šiestom kole.“

Speed okrem toho tvrdí, že Manny Pacquiao je podľa neho najlepší boxer všetkých čias. Speedovo vyhlásenie prišlo po tom, čo mu PacMan začiatkom tohto roka počas sparingu udelil práve knokaut.