Muskova platforma X stráca používateľov. Ľudia sa presúvajú na platformu Bluesky

Medzi populárnymi sociálnymi sieťami sa objavil nový hráč, ktorý sa nápadne podobá platforme X. Dôvodom je, že Bluesky vytvoril bývalý CEO Twitteru, Jack Dorsey, a tak má sociálna sieť podobný dizajn a skoro totožné funkcie.

Dizajn a funkcie však nie sú jediné, čo majú platformy spoločné. Podľa BBC naberá Bluesky milión používateľov denne a mnohí z nich ju berú ako náhradu za Muskovu platformu X. Dôvodom je jeho podpora novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa, kvôli ktorej sa používatelia s iným politickým presvedčením rozhodli sociálnu sieť vymeniť.

