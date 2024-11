Ako sa zmenil tvoj život od roku 2011? Diváci filmu Lóve 2 spomínajú na obdobie, keď vyšiel prvý diel

Akčná novinka Lóve 2 už niekoľko dní zapĺňa kinosály a s ňou prichádza aj vlna spomienok spojená s prvým dielom.

Po 13 rokoch od úspešnej premiéry Lóve sa mnohí fanúšikovia na sociálnych sieťach vracajú k svojim spomienkam na obdobie, keď prvý film vychádzal, a s nostalgiou porovnávajú, ako sa zmenili ich životy.

„Obaja dozreli do krásy!“ píše jedna z fanúšičiek na Instagrame o ústrednej dvojici filmu, Veronike a Maťovi, ktorých stvárňujú Kristína Svarinská a Michal Nemtuda. Dodáva, že za 13 rokov, odkedy prvý film videla, založila rodinu: „Na film Lóve sme boli na prvom rande, a teraz už s manželom bývame v dome a vychovávame naše dve dcéry.“

Zdroj: Continental Film

Iní diváci vnímajú pokrok ešte zábavnejšie. „A ja som vymenila odvtedy 3 práce... Pribrala... Zostarla a konečne sa ukľudnila,“ komentuje ďalšia fanúšička.

Nostalgia je prítomná aj medzi tými, ktorí na film spomínajú ako na súčasť svojej mladosti. „Na jednotke sme boli v kine celá partia, niektorí aj dva razy. A teraz? Tá je vydatá, ten už má dve deti, ďalší žije v Kanade... Kto pôjde so mnou na dvojku? Nemtuda je voľný, neviete?“

„Pamätám si, že som videl jednotku v kine s vtedajšou priateľkou. Naša 'love' nevydržala, ale niekedy to tak musí byť a je to pre všetky strany lepšie. Obidvaja pôjdeme do kina so súčasnými partnermi a všetci spokojní,“ píše ďalší fanúšik.

Zdroj: Continental Film

Jakub Kroner, ktorý oba filmy režíroval, vyzdvihuje práve tieto spomienky na našich blízkych: „Pointa dvojky je o tom, že tie spomienky, ktoré v nás zanechali ľudia, ktorých máme radi, sú to najdôležitejšie, čo nám možno s odstupom času zostáva. Plus samozrejme je tam humor a akcia.“

Film Lóve 2 prináša príbeh, kde sa vzťah Maťa a Veroniky po rokoch zmení na komplikovaný, životu nebezpečný trojuholník. Do deja vstupuje boj o moc, mafia a vraždy. Pokračovanie je plné napätia, akcie a kvalitného hereckého obsadenia, ktoré okrem Nemtudu a Svarinskej zahŕňa aj Jakuba Gogála, Tinu, Separa, Dušana Cinkotu, Gregora Hološku, Alexandra Bártu, Zuzanu Porubjakovú či Vladimíra Furdíka, známeho ako Night King z Hry o tróny.