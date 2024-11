Prichádza konkurencia Arcane. Postavám v seriáli Secret Level prepožičali hlasy hviezdy ako Kevin Hart či Keanu Reeves

Na premiéru sa môžeš tešiť ešte pred Vianocami.

Na Prime Video prichádza nový seriál, ktorý obsahom môže konkurovať Arcane či Love Death Robots. Bude sa skladať z 15 príbehov, ktoré ťa prenesú do sveta obľúbených videohier. Nový trailer nazbieral hodinu po zverejnení takmer 100-tisíc zhliadnutí.

Premiéra seriálu je naplánovaná na 10. decembra a nové diely budú vychádzať každý týždeň. Aj napriek tomu, že je to animák, hlasy postavám prepožičali viaceré známe osobnosti. Vypočuť si môžeš Arnolda či Patricka Schwarzeneggera alebo Kevina Harta a Keanu Reevesa. Režisérom je Tim Miller.

Seriál je vytvorený na základe viacerých známych herných príbehov. Prenesie ťa napríklad do Armored Core, Concord, Crossfire, Exodus, Honor of Kings, Dungeons & Dragons, The Outer Worlds a mnohých ďalších. Mnohí hovoria, že by mohol byť práve kvôli hernej inšpirácii konkurenciou pre Arcane či Love Death Robots, ktoré zožali medzinárodný úspech.