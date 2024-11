Posledná časť Mission Impossible? Zverejnili akčný trailer s Tomom Cruisom, ktorý naznačuje koniec

Tom Cruise sa vráti v ôsmej časti série Mission Impossible. Zrejme to však bude poslednýkrát.

Cruise film teasoval už pred dvomi rokmi, keď natočil reklamu na krídlach lietadla, ktoré na konci spravilo prudkú otočku. Fanúšikov to nechalo vo vytržení a s očakávaniami, ako ešte môže herec tromfnúť svoje šialené kaskadérske kúsky.

‼️MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING CINEMACON FOOTAGE‼️ pic.twitter.com/kaHV1unlAE — mar (@icemavs) September 4, 2022

Tie isté lietadlá je vidieť aj v novom teaseri na Mission: Impossible 8, ktorý dnes zverejnil Paramount Pictures. V závere trailer divákom odhaľuje názov s najväčšou pravdepodobnosťou poslednej časti Mission: Impossible — The Final Reckoning (Posledné zúčtovanie), čo naznačuje aj samotný názov a predikujú aj zahraničné médiá.

Oficiálny plagát na svojom Instagrame zdieľal aj Tom Cruise so slovami: „Každá voľba viedla k tomuto.“ V príspevku tiež napísal dátum 23. máj 2025, kedy má film oficiálne doraziť do kín.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tom Cruise (@tomcruise)

Dej filmu stále nie je známy, no určite sa môžeš tešiť na ostrieľaného agenta Ethana Hunta, ktorý bude bojovať s nepriateľmi a zachraňovať svet. Pravdepodobne nadviaže na udalosti zo siedmeho dielu Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, kde sa so svojím tímom snaží zabrániť, aby nebezpečná zbraň padla do rúk šialenca. Z jeho minulosti však prichádza postava, ktorá pozná jeho slabiny a celú misiu komplikuje.