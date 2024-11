Táto vianočná filmová novinka trenduje na Netflixe. Meet Me Next Christmas ťa zaručene naladí

Toto je aktuálne najpozeranejší film na Netflixe.

Je síce iba november, no niektorí ľudia sa hneď po Halloweene mentálne nastavili už na vianočnú atmosféru. Ak chceš byť jedným z nich, Netflix má pre teba film, ktorý ťa jednoznačne vianočne naladí. Romantická komédia Meet Me Next Christmas je aktuálne medzi najpopulárnejšími filmami na Netflixe a vyzerá ako poriadna dávka sviatočnej romantiky.

Dáta zo služby FlixPatrol ukazujú, že tento film si našiel svoje miesto na vrchole rebríčka najsledovanejších filmov po celom svete, pričom na Slovensku je momentálne najpopulárnejší v rámci streamovacej platformy. No aj keď film prilákal množstvo divákov, ich reakcie sú zmesou nadšenia, ale aj sklamania.

Meet Me Next Christmas je zasadený do zasneženého New Yorku, kde sa hlavná hrdinka kvôli mužovi svojich snov rozhodne za každú cenu dostať na vypredaný vianočný koncert.

Na ČSFD film však napriek svojej popularite dostal iba 30 %. Na IMDb to síce vyzerá o niečo lepšie s hodnotením 5,5/10, no aj tu sa nájde množstvo kritických názorov. Ak však obľubuješ nenáročné romantické komédie, myslíme si, že sa ti bude páčiť.