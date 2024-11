Peter Kürten znásilňoval deti a pil ich krv až kým nedostal orgazmus: keď zistil, že ho za vraždy popravia, tešil sa na svoju smrť

Nemecký sériový vrah bol taký brutálny a zvrátený, že ho ľudia začali považovať za upíra. Dali mu preto prezývku: „Upír z Düsseldorfu“.

Nič na svete ho nedokázalo vzrušiť viac ako železitá chuť teplej krvi vytekajúca zo žíl jeho obetí. Aj keď sa to tak možno na prvý pohľad môže zdať, nehovoríme o Draculovi, ale o jednom z najhorších sériových vrahov v histórii Nemecka.

Sadista Peter Kürten postrádal akúkoľvek empatiu k živým bytostiam. Bolo mu jedno, či zabije zviera, muža, ženu či dokonca dieťa – a to len preto, aby naplnil svoje sexuálne fantázie. Keďže dokázal dosiahnuť orgazmus len pri pohľade na krv, vraždil vždy keď mal chuť na sex.

Takmer všetky Kürtenove vraždy mali identický priebeh. Najskôr začal svoju obeť znásilňovať a keď už cítil, že sa blíži k vrcholu, dobodal ju na smrť. Počas orgazmu si užíval železnatý zápach krvi. Niekedy ju dokonca v zápale vzrušenia aj pil – a to priamo z čerstvých rán svojich obetí, vďaka čomu si vyslúžil prezývku „Upír z Düsseldorfu“.

Keď sa Kürten dostal do rúk policajtom, mal na svedomí minimálne 9 vrážd. Za jeho ohavné činy mu nemecké súdy udelili trest smrti odťatím hlavy.

Sériový vrah nezostal nič dlžný svojej povesti ani po vynesení rozsudku. Neprejavil žiadnu ľútosť nad svojím konaním, ani strach zo smrti. Zaujímalo ho len jediné: či v posledných sekundách svojho života bude cítiť, ako mu z tela strieka krv. Lebo ak by ju cítil, bol by to podľa jeho vlastných slov „najkrajší spôsob ako navždy ukončiť všetky svoje radosti“. Inak povedané, najkrajšia smrť.

Ešte predtým, než sa spoločne bližšie pozrieme na prípad muža, ktorý brutalitou svojich zločinov presvedčil mnohých Nemcov, že je skutočný upír, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš: Ako sa malý Peter spolu so svojimi súrodencami museli prizerať na sex svojich rodičov.

Kedy zistil, že ho vzrušuje pohľad na krv.

Ako znásilňoval rôzne zvieratá.

Čo urobil päťročnému dievčatku.

Ako raz vypil toľko krvi z rany svojej obete, až mu zostalo zle od žalúdka.

Ako sa ho podarilo policajtom chytiť.

Čím šokoval ľudí pred popravou.

Aký otec, taký syn

Peter Kürten sa narodil 26. mája 1883 na predmestí Kolína nad Rýnom ako najstaršie dieťa z trinástich súrodencov. Jeho otec bol tyran a alkoholik, píše Biography.

Početná rodinka sa tlačila v malom jednoizbovom byte, takže bolo nemožné, aby matka dokázala ochrániť svoje deti pred výbuchmi hnevu svojho manžela. Koniec-koncov, sama bola jeho ďalšou obeťou. Aj ju pravidelne mlátil a ponižoval.

Policajná fotografia Petra Kürtena. Zdroj: Wikipedia Commons/@Bundesarchiv

Počas opitosti vraj nútil svoje deti prizerať sa na sex s manželkou. Teror v rodine sa skončil v roku 1897, keď tyranského otca zatkli za opakované znásilňovanie najstaršej dcéry, ktorá mala len trinásť rokov, píše Mirror.