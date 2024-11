Talentovaná tanečníčka ide v Bombaji doslova „bomby“.

Iba 16-ročná tanečníčka Michaela Stašová sa v Bombaji v Indii prebojovala spomedzi najlepších tanečníkov z celého sveta na Red Bull Dance Your Style až do úplného finále.

Tanečníčka z Prešova, ktorá vystupuje pod pseudonymom Mishena a pôsobí v tanečnom klube Grimmy, sa ešte skôr tento rok stala víťazkou kvalifikačného kola na Grape festivale a potom aj národného finále tejto tanečnej súťaže.

Jej finálový výkon budeš môcť sledovať dnes (v sobotu 9. novembra) od 16:30 nášho času naživo na Red Bull TV či na YouTube na kanáli @redbulldance. Rozhodne to bude to stáť za to!