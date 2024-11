Holanďanka Sabine žije na Slovensku: Susedia sú milí. Nechápala som, keď sa ma v nemocnici pýtali, kde mám toaletný papier

Sabine sa spolu s manželkou Yvon presťahovala na Slovensko pred ôsmimi rokmi. Ako vyzerá ich život na farme v Modrom Kameni?

Sabine som oslovila cez Facebook, kde som v jednej skupine našla jej príspevok o tom, že žije svoj sen na Slovensku. Dohodli sme sa na stretnutí u nej doma na farme Natural Slovakia v Modrom Kameni. Do navigácie si zadávam adresu a vydávam sa mojím autom na dve a pol hodiny dlhú cestu z Bratislavy.

Som fascinovaná, keď sa po zdanlivo nekonečnej rovine južného Slovenska začnú ukazovať kopce a na nich stromy odeté do jesenných farieb. Z diaľnice schádzam na kľukatú cestu, ktorá vedie striedavo dedinami, poliami aj lesmi. Prichádzam na miesto na konci sveta, v okolí len zopár domov, les a potôčik. Zaparkovala som. Je čas oprášiť moju angličtinu a prekonať stres.

K bráne na farme okamžite pribehli dva veľké psy a ohlasovali môj príchod. Otvára mi Yvon a vrúcne ma víta. Spoza ramena zazriem aj Sabine. Holanďanky ma pozývajú do kuchyne. Po ceste ma stihnú privítať okrem psov aj sliepky, kozy, ovce a mačky. Pousmejem sa a v hlave si hovorím, ako veľmi sa teším, že tu som.

Túžili sme mať niečo vlastné niekde v horách, v prírode.

Kedy ste s Yvon prišli na Slovensko?

Farmu sme si kúpili v roku 2016, takže pred ôsmymi rokmi. Nasťahovali sme sa o dva roky neskôr, v októbri.

Sabine so svojou manželkou Yvon prevádzkujú farmu, kde poskytujú ubytovanie pre hostí a vyrábajú vlastné produkty. Zdroj: Sabine

A prečo ste prišli z Holandska práve sem?

Toto je otázka, ktorú sa nás pýta asi každý (smiech). Veľakrát som počula, že mladí ľudia odtiaľto odchádzajú a že tu nechcú zostať. My sme ale túžili po tom, aby sme mali svoj priestor, niekde v horách v prírode, zažívali skutočné ročné obdobia a chovali domáce zvieratká na farme.

Tiež sme mali už dávno víziu, že chcem vyrábať aj nejaké produkty a mať niečo svoje, vlastnoručne vyrobené, kde budeme pozývať hostí. No a toto všetko je možné práve tu, na Slovensku. Je to tu tiež lacnejšie ako napríklad v Holandsku, tam sú tie ceny šialené.

Odkiaľ z Holandska pochádzaš?

Z mesta kúsok od Amsterdamu, kde som žila taký bežný mestský život. Aj tam sú, samozrejme, dediny, ale nemá to také čaro, ako tu. Nie sú tam žiadne pohoria, všetko je ploché. Pre mňa je to splnený sen, žiť tu, obklopená horami. Cítim sa tu pokojne, v harmónii s prírodou, ktorou som obklopená.

Takmer všetko sme museli budovať od začiatku. Veľa práce sme urobili vlastnými rukami.

Ak by si mala porovnať svoj život v Holandsku a tu na Slovensku, v čom vidíš najväčší rozdiel?

Najväčší rozdiel je asi v tom, že tam som klasicky pracovala a mala som svojho šéfa, pričom tu na Slovensku mám vlastný biznis. Dodáva mi to slobodu robiť to, čo chcem. No a ako som spomínala, omnoho viac si tu uvedomujem, že existujú ročné obdobia. Keď som žila v meste, bolo to všetko také zliate. Tu vyjdem z dverí a vidím zafarbené lístie, v Holandsku som na to musela ísť niekam do lesa.

Na farmu chodia pomáhať dobrovoľníci z celého sveta. Zdroj: Sabine

Ako si našla vôbec tento pozemok? Na internete?

Áno, bolo to v ponuke na predaj. Keď sme zbadali inzerát a fotky, rozhodli sme sa, že prídeme na obhliadku. V skutočnosti to vyzeralo ale úplne inak, zistili sme, že tie fotky na internete boli staré asi 10 rokov.

Takže táto farma bola opustená a všetko, čo tu vidíš, sme museli vybudovať vlastnými rukami. Nefungovala tu voda, nebola tu kanalizácia a v záhrade bola tráva po kolená. Takže prvé dva roky sme chodili tam a späť, aby sme to tu dali aspoň ako-tak dokopy.

Pomáhali nám domáci aj dobrovoľníci.

Dali ste to tu dokopy s Yvon samé, alebo vám niekto pomohol?

Máme tu jedného holandského kamaráta, ktorý tu, neďaleko, tiež žije. On nám dosť pomohol. Ale aj lokálni ľudia, spojili sme sily. A, samozrejme, nesmiem zabudnúť na to, že tu máme veľa dobrovoľníkov.

Spolupracujeme totiž s Workaway (platforma, ktorá ponúka množstvo dobrovoľníckych ponúk. Od dobrovoľníkov sa očakáva, že prispejú nejakou pomocou, či prácou, za ubytovanie a stravu, ktoré im poskytne ich hostiteľ, pozn. red.)

Chodia k nám na farmu ľudia z celého sveta. Vždy ich vezmem k staršiemu slovenskému susedovi na kávu.