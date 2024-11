Apple údajne plánuje vytvoriť vlastné AI okuliare. Spomaľuje produkciu Vision Pro, ktoré sa nepredávali

Apple sa chystá konkurovať Meta smart okuliarom.

Smart okuliare s umelou inteligenciou, ktoré vytvorila Meta v spolupráci so značkou Ray-Ban, sa stali priekopníckou tech vychytávkou. Apple síce tiež vytvoril smart headset Apple Vision Pro, avšak ten v mnohých aspektoch za Metou výrazne zaostáva a hlavne je pre bežných ľudí takmer nedostupný a omnoho masívnejší, ťažký a nie úplne vhodný na dlhodobé nosenie. To by sa však malo čoskoro zmeniť.

Podľa Bloomberg sa výrobca iPhonov tiež snaží vyvinúť vlastné okuliare s umelou inteligenciou, ktoré budú navyše elegantnejšie a kompaktnejšie oproti ich predchodcovi Apple Vision Pro. Podľa The Information navyše Apple spomalil výrobu Vision Pro kvôli nízkemu dopytu, no v budúcnosti sa pokúsi znížiť cenu, aby bolo zariadenie viac dostupné.