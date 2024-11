Vypchávky na ramenách sú symbolom moci, šiltovka zas marketingu. Analyzujeme módu Donalda Trumpa so stylistkou

Novozvolený prezident je známy viacerými netradičnými módnymi kreáciami. Aký je ich odkaz?

Donald Trump sa stal opäť prezidentom Spojených štátov amerických. Je v poradí už 47. šéfom Bieleho domu a funkcie sa ujme už po druhý raz. 78-ročný Trump začínal ako podnikateľ a v minulom storočí žil pompézny a bujarý život.

Jeho najikonickejšou investíciou sa stala Trump Tower v New Yorku. Postupne investoval do kasín či developerských projektov a jeho meno sa stalo značkou. Ku koncu minulého storočia či na prelome milénia dokonca figuroval v rôznych reklamách a jeho meno sa stalo produktom. Nezačínal teda ako politik a jeho štýl obliekania sa od iných amerických prezidentov výrazne líši. Využíva svoje schopnosti sčítaného marketéra aj v politike a pretavuje ich do módy?

Poďme sa pozrieť na to, či majú jeho módne kreácie aj špeciálny význam či symboliku. Jeho outfity sme analyzovali so stylistkou Ľubicou Kmeť Jakušovou.

Unikátny spôsob viazania kravaty značí unikátne myslenie

Na Trumpovi si môžeš často všimnúť, že má neprirodzene dlhú kravatu. Tá siaha neštandardne hlboko pod pás. Podľa etikety by mala mužská kravata siahať tesne nad opaskom.

Najväčšou kuriozitou všakk je, že má zozadu kravatu zalepenú lepiacou páskou. Podľa Kmeť Jakušovej má lepiaca páska špeciálny odkaz. „Tento spôsob fixácie kravaty je dôkazom toho, že má Trump schopnosť pre unikátne myšlienkové pochody. Tradične by muž použil sponu, ktorá fixuje kravatu o košeľu a nie je prehreškom proti etikete hlavy štátu. Takéto riešenie však u novozvoleného prezidenta nie je dostačujúce, nakoľko spona nedokáže udržať extrémnu dĺžku kravaty a musela by byť posunutá niekde na oblasť nad pupkom,“ opísala fixáciu jeho kravaty.

Zdroj: TASR/AP

Šiltovka je nástroj marketingu, ktorým sa snaží dostať voličom pod kožu

Šiltovky väčšinou nie sú súčasťou formálnych outfitov politikov. Vytvárajú ležérny dojem a hodia sa skôr na prechádzku ako na politický meeting. Sú však ikonickou súčasťou vzhľadu Donalda Trumpa. Zvyčajne ich zdobí jeho volebný slogan „Make America Great Again,“ (Urobme Ameriku znova skvelou).

Trump totiž chce oživiť politiku „American Dream,“ ktorá spočíva v tom, že je USA krajinou neobmedzených možností pre všetkých a ideálnym miestom na život. Stylistka v šiltovke vidí nástroj marketingu. „Je to podnikateľ a to sa nedá zaprieť - potrebuje silný merch pre bežných ľudí. No a čo nosí každý Američan (vrátane samotného Trumpa) proti slnku či vetru? Predsa šiltovku,“ opisuje jeho zámer Kmeť Jakušová.

Zároveň upozorňuje, že problematika sa dá poňať aj psychologicky. Šiltovkou môže komunikovať potreby vyjadrenia formálneho prekrytia vlastného prirodzeného spôsobu myslenia.

Zdroj: TASR/AP

Vypchávky na ramenách sú symbolom moci

Jeho saká majú častokrát obrovské vypchávky na ramenách. Tie miestami pôsobia rušivo až komicky. Niektorí si dokonca myslia, že pod nimi niečo skrýva. Môže v tom byť však psychologický ťah, ktorým vyjadruje svoju autoritu.

„Americká sociálna psychologička Amy Cuddy sa špecializuje na power pózy, ktorými dokážeme navodiť nielen u pozorovateľov, ale aj u samých seba pocity sily, kompetentnosti a dôveryhodnosti. Ich spoločným menovateľom je zaberať čo najväčší priestor,“ hovorí módna odborníčka.

Práve vypchaté ramená môžu byť symbolom jeho moci. „Vypchávky na ramenách sú jedným zo základných stylistických nástrojov, ako dodať sebavedomie outfitom so zaoblenými, sklesnutými ramenami,“ dopĺňa.

Zdroj: Getty Images

Aj keď sa to na prvý pohľad možno nezdá, móda môže byť skutočne ukazovateľom niečoho hlbšieho. Mnohí prostredníctvom obliekania vyjadrujú svoju osobnosť. To, čo robí Donald Trump označila Ľubica Kmeť Jakušová za personal branding. „Môžem potvrdiť, že z hľadiska používania módy ako tohto nástroja súčasný americký prezident, vie, čo robí,“ uzavrela pre Refresher.