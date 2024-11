Ring of Fury chystá svoj prvý galavečer už v decembri v Brne.

Po Clash Of The Stars, Fight Night Challenge či Red Face vzniká nová zápasnícka organizácia s názvom Ring of Fury. Novinka vo svete bojových športov sa chce zamerať na zápasy verejne známych osobností.

Organizácii sa už prisľúbili viaceré slovenské i české „hviezdy“, ako napríklad účastníci Love Islandu Nathan Dzaba a Krištof Novák či víťaz Survivoru Tomáš Weimann alebo MMA fighter Gábor Boráros.

Ring of Fury sa líši tým, že zápasníci budú mať na rukách malé MMA rukavice, aj keď budú zápasiť v rôznych bojových športoch, informuje portál Antiyoutuber. Napríklad v boxe budú údery oveľa silnejšie, než keby mali bežné boxerské rukavice. Organizácia preto očakáva tvrdé zápasy, ktoré môžu skončiť knock-outmi.

Organizácia to zobrala naozaj vážne a už o necelé dva mesiace chystajú svoj prvý galavečer v Brne. „Pripravte sa na nezabudnuteľný večer plný adrenalínu, zábavy a nečakaných momentov! Brno sa premení na scénu, kde sa známe tváre českého šoubiznisu, influenceri a športovci stretnú v napínavých zápasoch, ktoré prepíšu pravidlá bojových športov,“ píše organizácia na stránke TicketPortal.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ring of Fury (@ringoffury.cz)

Ako však píše Antiyoutuber, o chystanú šou v Bobyhall v Brne nie je veľký záujem. Aktuálne má profil organizácie len niečo cez 460 sledovateľov a na decembrový galavečer je dostupných stále ešte veľa lístkov.

Kapacita haly je 1 250 a najlacnejší lístok stojí v prepočte okolo 12,50 €, najdrahší zas viac ako 100 €. Ceny vstupeniek sú relatívne nízke, pretože ide o prvý galavečer a ľudia zatiaľ nevedia, čo presne môžu očakávať od zápasníkov a organizácie. To, či sa novovzniknutej organizácii podarí zaplniť halu, ešte nie je isté.