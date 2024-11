Ako ovplyvňuje práca z domu a flexibilný pracovný čas spokojnosť a produktivitu zamestnancov?

Home office, dnes už bežne používaný termín, sa vďaka pokročilým technológiám a telekomunikačným riešeniam stal nielen možnou, ale aj preferovanou formou zamestnania. Štatistiky ukazujú, že až 98 % zamestnancov preferuje prácu na diaľku.

Pandemické obdobie so sebou prinieslo aj nevyhnutnosť práce z domu. Vtedajšie opatrenia sa už síce pominuli, home office však vďaka vysokej popularite na mnohých miestach zostal.

Postupne sa k nemu pridala aj výsada, ktorou predtým disponovali väčšinou len podnikatelia – flexibilný pracovný čas. Niektoré firmy si myslia, že majú zamestnanci už príliš veľa voľnosti, ktorú môžu zneužiť. Čo však hovoria dáta z praxe?

Je produktivita pri práci z domu naozaj nižšia?

Podľa výskumu Microsoft má až 85 % lídrov problém veriť, že ľudia pri práci z domu skutočne pracujú. Niektorí technologickí giganti, ako Tesla či Google, sa dokonca aktívne usilujú o úplný návrat do kancelárií. Medzi nich však nepatrí napríklad Slovak Telekom, ktorý povoľuje home office všade, kde to charakter práce umožňuje. Fakty totiž stoja na ich strane, keďže rôzne štúdie ukazujú vyššiu produktivitu zamestnancov pracujúcich z domu o 5 až 13 %.

Najvyšší nárast bol spozorovaný pri zamestnancoch call centra, ktorým Telekom dáva možnosť pracovať z domu full-time. „Môžem tak pracovať v pohodlnejšom a hlavne tichšom prostredí, čo je pre moju prácu nesmierne dôležité. Zároveň mi to, že nemusím do práce dochádzať ušetrí kopu času, ktorý viem potom využiť sám pre seba,” pochvaľuje si Tadeáš z call centra v Telekome.

Zdroj: Telekom

Dôvera na prvom mieste

„Sme dospelí ľudia a na našej práci nám záleží. Mňa osobne by sa dotklo, ak by ma zamestnávateľ bezdôvodne podozrieval z flákania sa. Dôvera je buď vzájomná, alebo nie je. V Telekome toto našťastie nemusí nikto riešiť,“ myslí si CHRO Slovak Telekomu Jitka Adámková.

Zamestnanci s úplnou flexibilitou pracovného času vykazujú o 29 % vyššiu produktivitu a o 53 % lepšiu schopnosť sústrediť sa.

Pri dôvere to však nekončí: „Snažíme sa vytvoriť prostredie, v ktorom sú naši kolegovia maximálne spokojní a zároveň môžu naplno využiť svoj potenciál. Zistili sme, že to je možné, len ak môžu byť nefalšovane sami sebou.“

Anketa: Máš v práci možnosť home officu? Áno a využívam ju Áno, ale radšej pracujem v kancelárii Nie Áno a využívam ju 32 % Áno, ale radšej pracujem v kancelárii 21 % Nie 47 %

Treba skúšať rôzne prístupy a ich kombinácie

Aj napriek mnohým výhodám práce z domu, obľúbenejšou formou je jednoznačne hybridný office. Je to zlatá stredná cesta medzi kolegiálnou kanceláriou a pokojnou prácou z domu, ktorá ľuďom umožňuje spolupracovať s tímom, budovať vzájomné vzťahy a zároveň si prispôsobiť domáce prostredie svojim individuálnym potrebám.

No okrem už pomerne častej práce z domu je medzi benefitmi, ktoré Slovak Telekom ponúka, aj flexibilný pracovný čas. V snahe nájsť ten najlepší spôsob práce, Telekom testoval 3 modely flexibility, medzi ktorými si vybraní zamestnanci vyskúšali aj 4-dňový pracovný týždeň.

Zdroj: Telekom

Víťazom sa však stal takzvaný ultraflexibilný pracovný čas. Tento pracovný čas nemá vopred stanovenú časť dňa, kedy musí byť zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi. Je to na vzájomnej dohode. Čo to znamená v praxi?

Zamestnanci pracujú v súlade so stanovenými podmienkami v čase podľa vlastných potrieb a individuálneho time managementu. Majú tak väčšiu voľnosť a menej stresu, no prirodzene to nemôže ísť na úkor zodpovednosti a výsledkov.

„Nepatrím k ranným vtáčatám, najlepšie sa mi robí v neskorších hodinách, ale je veľmi ťažké si nájsť prácu, v ktorej by na také niečo brali ohľad. V Telekome však môžem byť sám sebou, a to si mimoriadne vážim. Na oplátku podávam v práci môj najlepší výkon,” popisuje programátor z Telekomu Kristián.

