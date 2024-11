Game of Thrones sa dočká filmovej adaptácie. Warner Bros. tak oživí jeden z najobľúbenejších seriálov

Šepká sa o filmovej adaptácii Game of Thrones.

Seriál Game of Thrones, ktorý vznikol na základe knižnej série A Song of Ice and Fire, sa dočká filmovej adaptácie. Informoval o tom portál Deadline, ktorého zdroje potvrdili, že film je vo veľmi skorom vývoji v štúdiu Warner Bros.

Príbeh Game of Thrones sa odohráva vo fiktívnom svete Westeros, kde mocné šľachtické rody súperia o Železný trón, symbol absolútnej moci nad celým kráľovstvom. Dej zahŕňa množstvo politických intríg, zrád, aliancií, ale aj mystických prvkov, ako sú draci a nadprirodzené bytosti.

Jon Snow. Zdroj: HBO

Game of Thrones získal množstvo ocenení a vytvoril veľkú fanúšikovskú základňu po celom svete. A aj keď ukončenie seriálu v roku 2019 vyvolalo zmiešané reakcie, dielo zostáva významným kultúrnym fenoménom.

Zatiaľ však podľa všetkého o tvorbe filmu prebehli len predbežné diskusie a štúdio Warner Bros. sa odmietlo vyjadriť.