Prinášame ti čerstvú dávku inšpirácie.

Nadchádzajúca sezóna sa ponesie v znamení pohodlia, nadčasovosti a útulnosti. Ktoré trendy ovládnu interiérový dizajn a čomu by sme sa podľa interiérových dizajnérov mali naopak vyhnúť širokým oblúkom?

Vybrali sme pre teba päť trendov v bývaní, ktoré v roku 2025 uvidíš všade. Čaká ťa zariaďovanie nového bývania alebo chceš iba refreshnúť svoj byt? Buď o krok vpred a zisti, aké štýly budú v nasledujúcom roku najviac in.

1. 50 odtieňov hnedej

Ak si fanúšikom zemitých tónov a drevo považuješ za jeden z najštýlovejších prvkov, rok 2025 budeš milovať. Dominantným trendom nadchádzajúcej sezóny totiž budú hnedé odtiene. „Nábytok z tmavého dreva a čokoládové tóny látok, farieb a doplnkov podčiarknu nadčasovosť týchto priestorov,“ uvádza interiérová dizajnérka Karolina Wierzbicka.

Hnedá farba si skvelo rozumie s ďalšími zemitými tónmi a samozrejme s tehlovo oranžovou, prípadne s hrdzavou červenou. Tieto kombinácie sa podľa Karoliny Wierzbickej postarajú o to, že tvoj interiér bude moderný a sofistikovaný.

Dizajnérka Tara Lenney sa pre Elle Decor vyjadrila, že v roku 2025 budú tmavé prírodné tóny prevládať aj v našich kuchyniach. „Zemité tóny vytvárajú príjemné podmienky pre život a zároveň sú nadčasové,“ vysvetlila. Okrem hnedej budú trendom aj odtiene zelenej či modrej, ako aj už zmienená „hrdzavá“ červená.

2. Zaoblené línie

Hype zakrivených tvarov sme zaznamenali už v roku 2024, tento trend však bude pretrvávať aj naďalej. Mitchell Parker, ktorý sa venuje interiérovému dizajnu, pre magazín Forbes vysvetľuje, že zaoblené tvary sa hodia do akejkoľvek miestnosti. „Všade sa objavujú okrúhle konferenčné a jedálenské stoly s valcovými nohami, baňaté pohovky a kreslá či podlhovasté zrkadlá.“

Podľa dizajnérky Kate Dawson sú zakrivené línie zárukou funkčnosti a zároveň nadčasovosti. „Tieto tvary dodávajú priestoru kontrast a hĺbku, čím vytvárajú veľmi moderný dojem, pričom si zachovávajú svoju funkčnosť.“ S jej slovami súhlasí aj Parker, ktorý dodáva, že vďaka zaobleným líniám a oblúkom sa do interiéru vnáša viac hravosti aj útulnej atmosféry.

3. Cluttercore alebo viac je viac

Kým minulým sezónam vládol minimalizmus, v tej nadchádzajúcej sa karta obráti a rok 2025 sa ponesie v znamení maximalizmu. „Či už to nazveme maximalizmus alebo cluttercore, tento dizajnový prístup dáva do popredia hojnosť a umožňuje majiteľom zariadiť svoje domovy kúskami, ktoré odrážajú ich osobnosti,“ uviedol pre magazín Forbes Mitchell Parker.

Ak miluješ poriadok a viac ako dve dekorácie v tvojej obývačke nemajú miesto, cluttercore pre teba zrejme nebude to pravé. Pointou trendu, ktorý sa do nášho povedomia dostal už v roku 2023, je zachovanie akéhosi organizovaného chaosu či neporiadku vyjadrujúceho tvoju osobnosť.

„Upravený neporiadok podľa môjho názoru dotvára miestnosť, prepožičiava jej hĺbku a vnáša do nej tvoju osobnosť. Pomáha ti prostredníctvom interiéru vyjadriť to, kým si,“ vyjadril sa pre magazín Vogue dizajnér Jermaine Gallacher. K tomu ti môže pomôcť zbierka obrazov, sošiek, dekorácií vystavených na poličke, výrazné tapety, vankúše, koberce či vzorované záclony. Jednoducho všetko, čo odzrkadľuje to, kým si.

4. Mix vzorov a farieb

S maximalizmom súvisí aj ďalší trend, ktorý v roku 2025 uvidíme v mnohých interiéroch. Okrem záplavy farieb sa do našich interiérov v nasledujúcom roku dostane aj mix vzorov.

„V roku 2025 príde osviežujúci odklon od všadeprítomných neutrálnych béžových interiérových trendov. Teraz bude prevládať uvoľnené používanie vzorov,“ myslí si interiérová dizajnérka Kate Jacobowitz. Aj tu platí pravidlo – všetko s mierou. Vzory a farby by sa nemali biť, ale dopĺňať a vytvárať harmonický celkový dojem.

5. Udržateľné bývanie

Bývanie v súlade s prírodou preferuje čoraz viac ľudí a ani v roku 2025 to nebude inak. Trendom totiž budú udržateľné a nadčasové materiály. „Ľudia sa čoraz viac zameriavajú na pohodu a zdravie, takže kladú dôraz aj na udržateľné bývanie. Vyberajú si odolné, prírodné materiály ako kameň, drevo, ratan a bambus,“ vysvetlila interiérová dizajnérka Carolyn Cerminara.

„Táto oslava poctivých materiálov sa posúva od syntetických napodobenín k povrchom, ktoré starnú s gráciou a rozprávajú príbeh prostredníctvom svojej patiny," myslí si Jen Stevens.

Fanúšikov elegantného mramoru iste poteší, že tento materiál bude aj v roku 2025 naberať na popularite. Kým doteraz sme tento kvalitný materiál mohli vidieť najmä na kuchynských doskách či v kúpeľni, teraz sa podľa dizajnéra DuVäl Reynoldsa rozšíri aj do ostatných miestností.

Okrem udržateľných materiálov budú obľúbené aj nadčasové vintage kúsky, ktoré do interiéru vnesú elegantnú iskru. Skús sa prehrabať vecami na povale starých rodičov alebo navštív blší trh. „Neboj sa kombinovať starožitné kúsky s modernými dekoráciami, ktoré spolu vytvoria fresh výsledok,“ radí dizajnérka Audrey Curl.