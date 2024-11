Slováci nám prezradili, prečo musia mať dve práce a koľko im to zaberá času. „Jedna výplata proste nestačí,“ hovoria

Niektorí si druhý job našli pre peniaze, iní preto, že ich baví. Dokážu si privyrobiť stovky až tisícky eur mesačne, no prácu doháňajú po večeroch a nociach.

„Potreboval som zafinancovať rekonštrukciu domu. Prácu dorábam po večeroch a nociach. Druhý príjem mi pomôže dokončiť stavbu a byť pri tom v kľude. Nežiť od výplaty k výplate. Rozhodol som sa, keď som takto videl pracovať kolegu a videl som, že sa to dá zvládnuť. Neviem, či je môj život lepší, môj život by bol fajn aj s jedným príjmom. S dvojitým však príde vlastné bývanie skôr.“ hovorí otvorene pre Refresher Roman, ktorý si takto dokáže privyrobiť až 2 000 eur mesačne. Popri svojej bežnej práci pracuje ako programátor.

V ankete sme sa pýtali cieľovej skupiny, či si privyrábajú popri svojej hlavnej práci. Ukázalo sa, že Slováci sú kreatívni a vôbec nie leniví. Väčšina z nich však k tomuto rozhodnutiu neprišla dobrovoľne, no našli sa aj takí, ktorí si niečo našli zo záľuby.



Prečo sa rozhodli mať dve práce, ako to časovo stíhajú a ako veľmi im to pomôže? Na čo tieto financie najviac potrebujú? Využijú doplnkový príjem na bývanie alebo na voľnočasové záujmy? Koľko si dokážu privyrobiť a vystačí im tento dvojitý zárobok na lepší život? To všetko sa dočítaš v článku.

Keby sme nemali dve práce, neutiahneme nájom

Zuzka si našla viac side-jobov najmä preto, že mala málo peňazí na bývanie. Aj keď má už teraz dve práce, pokukuje ešte po nejakej brigáde. „Mám dve práce, jednu robím na živnosť ako recepčná a druhú robím pre jednu firmu v odbore, ktorý som vyštudovala. Ak by som mala iba jednu prácu, tak mi ten príjem nestačí.“ Robí pondelky a stredy od 9:00 do 21:00, utorky a štvrtky 9:00 do 19:00 a v piatky má zvyčajne voľno. Práve vtedy chodí do kancelárie na 6 až 8 hodín.